Совет Евросоюза отказал основателю «Альфа-Групп» Михаилу Фридману в просьбе отменить все действующие против него санкции, сообщили «Ведомости» со ссылкой на запрос предпринимателя на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC). Представитель Фридмана подтвердил подлинность документа.

Как отмечают «Ведомости», в запросе Фридмана сказано, что в июле Совет ЕС в двух кратких письмах без объяснений сообщил о намерении сохранить все обвинения против бизнесмена. Предприниматель оспаривает решения о продлении введенных против него санкций.

В апреле 2024 года суд ЕС в Люксембурге удовлетворил иск Фридмана и другого основателя «Альфа-Групп» Петра Авена, признав незаконным их включение в санкционный список после начала боевых действий на Украине.

По мнению суда, выдвинутые Советом ЕС основания для введения санкций не свидетельствуют о том, что Авен и Фридман поддерживали действия или политику, которые подрывают международное право, территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины либо угрожают им.

Тем не менее бизнесмены остались под санкциями, поскольку, как уточняли в суде, срок действия ограничений, которые они успешно обжаловали в суде, уже истек, после чего они продлевались. Формально эти решения являются отдельными, пояснял представитель суда.

Совет ЕС, продляя санкции против Фридмана и Авена в марте 2023 года, обосновал ограничительные меры уже новыми формулировками. Это решение оба предпринимателя обжаловали отдельными исками, которые пока не были рассмотрены.

Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза, предусматривающие запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, в феврале 2022 года. Фридман — гражданин России и Израиля; Авен имеет как российское, так и латвийское гражданство.

После введения санкций бизнесмены покинули совет директоров Альфа-банка. Как Фридман, так и Авен жаловались на «разрушенные» из-за ограничений жизнь и бизнес. Свои миллиардные инвестиции на Западе они назвали «ошибкой».