Сооснователи «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман остаются под санкциями Евросоюза, поскольку Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге аннулировал только ограничения, которые были введены против них с февраля 2022 по март 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя суда.

По его словам, срок действия санкций, которые российские бизнесмены успешно обжаловали в суде, уже истек. Однако с тех пор санкции в отношении Авена и Фридмана продлевались. Формально эти решения являются отдельными, пояснил представитель суда.

«Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства. Таким образом, ограничительные меры <…> остаются в силе», — сообщил РИА Новости представитель Евросоюза.

Миллиардеры оспаривают продление санкций. Рассмотрение иска находится на начальной стадии и займет месяцы, передает Reuters.

В решении Европейского суда общей юрисдикции об отмене первоначальных санкций против Авена и Фридмана говорится, что, обосновывая необходимость введения ограничений, Совет ЕС использовал публикации изданий The Daily Beast, «Зеркало недели», Reuters и других СМИ.

По мнению суда, выдвинутые Советом ЕС основания не свидетельствуют о том, что Авен и Фридман поддерживали действия или политику, которые подрывают международное право, территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины либо угрожают им.

Суд также счел недоказанным, что бизнесмены оказывали материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за присоединение Крыма или «дестабилизацию Украины».

Адвокаты Авена и Фридмана назвали решение суда «сильным сигналом» и выразили надежду, что он «будет услышан в ЕС и за его пределами».

«Суд обоснованно признал, что все обвинения в адрес Михаила Фридмана и Петра Авена были абсолютно беспочвенны. Вводить санкции против них было контрпродуктивной ошибкой. Они не должны быть в списках ЕС или в каких-либо других списках», — заявили представители бизнесменов.

В Кремле заявили, что считают санкции «незаконными, несправедливыми, деструктивными и, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали».