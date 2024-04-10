Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск сооснователей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, которые просили снять с них санкции Евросоюза, введенные после начала военной операции на Украине. Документ опубликован на сайте суда.

Согласно материалам, Авен и Фридман были внесены в санкционные списки по решению Совета ЕС, который счел, что бизнесмены связаны с другими лицами, находящимися под санкциями, а также с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Совета ЕС, Фридман и Авен оказывали материальную и финансовую помощь российскому руководству, а также поддерживали действия и политику, которые «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Авен и Фридман утверждали, что представленные Советом ЕС доказательства ненадежны и не заслуживают доверия, а его оценки неверны.

Суд общей юрисдикции согласился с тем, что внесение российских бизнесменов в санкционный список было недостаточно обосновано и неоправданно.

По мнению, суда выдвинутые Советом ЕС основания не свидетельствуют о том, что Авен и Фридман поддерживали действия или политику, которые подрывают международное право, территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины либо угрожают им.

Суд также счел недоказанным, что бизнесмены оказывали материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за присоединение Крыма или «дестабилизацию Украины», говорится в документе.

«Мы удовлетворены этим решением», — сказал Фридман РБК, комментируя решение суда.

Санкции против Авена и Фридмана и их последствия

ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Оба миллиардера имеют второе гражданство, помимо российского: Авен — латвийское, Фридман — израильское.

В журнале ЕС говорилось, что бизнесмены «участвовали в усилиях Кремля по отмене западных санкций». В документе также отмечалось, что Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина». Миллиардер был назван «влиятельным лицом из ближайшего окружения» российского президента. Авен значился в санкционном списке ЕС как «один из ближайших к Путину олигархов», который «пользовался своими связями в правительстве» России.

После введения санкций бизнесмены покинули совет директоров «Альфа-банка». В мае 2022 года они подали иски против Совета ЕС. Фридман и Авен также находятся под санкциями Великобритании и США.

Оба миллиардера жаловались на «разрушенные» из-за ограничений жизнь и бизнес. Они также отмечали, что введение персональных санкций против россиян не будет иметь влияния на президента России и не поможет остановить военные действия на Украине.

В октябре 2023 года, на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, Фридман прилетел в Москву. Президент России, комментируя это событие, заявил, что судьба возвращающихся в страну зависит исключительно от их поступков.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин после возвращения Фридмана попросил Следственный комитет проверить его на предмет финансирования ВСУ. Телеграм-канал Mash утверждал, что бизнесмена и его команду якобы «беспокоят последствия за нехилый донат Украине в 2022 году». В ноябре Фридман и Авен назвали «ошибкой» свои многомиллиардные инвестиции на Западе.