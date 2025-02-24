По словам осведомленных источников, «Большая семерка» находится на грани провала в попытках согласовать совместное заявление в ознаменование трехлетней годовщины российской военной операции на Украине, что еще сильнее обостряет разногласия между США и их европейскими союзниками, пишет Bloomberg.

Дипломаты пытаются найти компромисс с прошлой недели — после того как США выступили против включения осуждающей Москву формулировки, которая перекликается с предыдущими заявлениями G7, заявили собеседники агентства.

Вашингтон также не согласился с призывом к ужесточению энергетических санкций, чтобы заставить Россию вести мирные переговоры, и пригрозил вообще отозвать поддержку заявления, сказали источники Bloomberg на условиях анонимности. Они добавили, что обсуждение продолжается, и окончательная формулировка все еще может быть найдена.

Представитель Белого дома сообщил, что вскоре состоится встреча, на которой будет обсуждаться общая цель — прекращение боевых действий. Спор в рамках «Большой семерки» предшествует голосованию в Организации Объединенных Наций (ООН), где США и их союзники тоже серьезно расходятся во мнениях по поводу резолюций в ознаменование четвертого года украинского конфликта.

Ранее стало известно, что администрация Трампа заблокировала украинскую резолюцию, осуждающую Россию, и хочет, чтобы вместо этого ООН поддержала версию США, направленную на определение пути к миру без осуждения России и не включающую формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины.

США впервые с начала боевых действий не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Источники The Washington Post утверждают, что американская администрация просила Украину отозвать ее вариант резолюции, но в Киеве были «потрясены» и отказались отозвать документ.

Проект резолюции США, по данным Reuters, состоит всего из трех абзацев. В нем выражается скорбь по поводу гибели людей во время конфликта и подчеркивается, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров