Народный артист России Александр Галибин рассказал в программе «Легенда» на RTVI, что ему было обидно из-за того, что его роль Мастера в сериале «Мастер и Маргарита» озвучил актер Сергей Безруков.

«Да, конечно, обидно. Там столько было вложено, я не могу сказать, что эта роль далась легко», — сказал Галибин.

По его словам, решение о том, что Мастера будет озвучивать Безруков, принял режиссер Владимир Бортко. Как утверждает Галибин, Бортко объяснил ему, «что концептуально ему надо, чтобы Мастер говорил голосом Иешуа».

«Я сказал, что это, честно говоря, глупо, потому что у меня есть свой голос», — рассказывает Галибин.

По его мнению, «картина потеряла» из-за решения Бортко.

«При этом Серёжа — блистательный артист. Он сделал это очень грамотно, достойно. Но это формально, для картины это формально. Такого не может быть <…> Я думаю, что и сам Бортко это понимает», — заявил Галибин.