Народный артист России Александр Галибин рассказал в программе «Легенда» на RTVI, что ему было обидно из-за того, что его роль Мастера в сериале «Мастер и Маргарита» озвучил актер Сергей Безруков.
«Да, конечно, обидно. Там столько было вложено, я не могу сказать, что эта роль далась легко», — сказал Галибин.
По его словам, решение о том, что Мастера будет озвучивать Безруков, принял режиссер Владимир Бортко. Как утверждает Галибин, Бортко объяснил ему, «что концептуально ему надо, чтобы Мастер говорил голосом Иешуа».
«Я сказал, что это, честно говоря, глупо, потому что у меня есть свой голос», — рассказывает Галибин.
По его мнению, «картина потеряла» из-за решения Бортко.
«При этом Серёжа — блистательный артист. Он сделал это очень грамотно, достойно. Но это формально, для картины это формально. Такого не может быть <…> Я думаю, что и сам Бортко это понимает», — заявил Галибин.
Сериал Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова вышел в 2005 году. Безруков исполнил в нем роль Иешуа Га-Ноцри и озвучил Мастера. Маргариту сыграла Анна Ковальчук.
В 2023 году на экраны вышел фильм «Мастер и Маргарита», снятый Михаилом Локшиным. Вокруг картины возникли скандалы. В частности, народный артист России и депутат Государственной Думы Николай Бурляев утверждал в интервью RTVI, что фильм «погрузил миллионы людей в бесовщину».