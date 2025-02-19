В Польше начали собирать деньги для покупки американского штата Гавайи на фоне намерений Дональда Трампа присоединить Гренландию. Петиция с таким предложением появилась на польской платформе для краудфандинга Zrzutka.

Автор идеи предложил «купить Гавайи и присоединить их к Польше как Гавайское воеводство», поскольку «Польше нужны тропики». Для этой цели он планирует собрать 1 млн злотых (около $250 тыс.) за 84 дня.

Инициатор сбора решил опереться на историю США, которые за деньги приобрели несколько территорий, в том числе Аляску и Луизиану. «Теперь пришло время для польского маневра», — отмечает он.

«Если Дональд Трамп хотел купить Гренландию, мы, как амбициозная нация, стремимся еще выше! Представьте себе Гавайи как неотъемлемую часть Польши — Курортную экономическую зону Республики Польша!» — сказано в петиции.

По утверждению автора, Гавайские острова стоят дешевле некоторых стадионов и электростанций, «которые так и не были построены». Он также пообещал, что в случае покупки штата полякам больше не будет грозить «неконтролируемое солнце» и они смогут купить «кокос за один злотый».

«Когда-то Польша простиралась от моря до моря — теперь мы возвращаемся к этой традиции!» — говорится в описании.

Ранее в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о намерении приобрести Гренландию в Дании создали петицию с призывом купить американский штат Калифорния.