В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о намерении присоединить арктический остров Гренландия авторы петиции из Дании пообещали «принести хюгге в Голливуд» путем покупки штата Калифорния, сообщает Associated Press.

«Вы когда-нибудь смотрели на карту и думали: “Знаете, что нужно Дании? Больше солнца, пальм и роликовых коньков”. Что ж, у нас есть уникальная возможность воплотить эту мечту в реальность», — говорится в тексте петиции, под которой к полудню 12 февраля стояло уже более 200 тысяч подписей. Интерфейс онлайн-сервиса не позволяет определить, как давно она размещена, а автор не ответил на запрос АР об этом.

«В национальных интересах продвигать выдающееся наследие нашей нации, поэтому Калифорния станет Новой Данией. Лос-Анджелес? Скорее Лёс-Анхелес», — говорится в петиции.

У ее авторов планы переименовать Диснейленд в Южной Калифорнии в Ганс-Христиан-Андерсенленд, а Микки Мауса нарядить в шлем викинга. В петиции отмечается, что новый президент США не является поклонником «Золотого штата», который он в прошлом году назвал «Потерянным раем» и регулярно высмеивает губернатора Гэвина Ньюсома, называя его «Ньюсмус».

Associated Press напоминает, что в Южной Калифорнии есть «датская столица Америки» — город Солванг, основанный тремя иммигрантами из Дании в 1911 году. Он популярен среди туристов, которые приезжают туда толпами ради выпечки, скандинавских ветряных мельниц, прогулок по главной улице Copenhagen Drive и музея Ганса Христиана Андерсена. созданного в честь знаменитого датского автора сказок. Датские королевские особы посещали Солванг несколько раз на протяжении последних десятилетий.

В 2019 году Трамп отменил поездку в Данию, объяснив свое решение «неприятным» заявлением премьер-министра Метте Фредериксен, которая отвергла его идею о покупке Гренландии и назвала абсурдной. На втором президентском сроке он вернулся к этой мысли и продолжает ее продвигать наряду с адресованными Канаде приглашениями стать еще одним штатом Америки.

Гренландия — полуавтономная территория Дании. Перед тем, как вступить в должность в январе, Трамп заявил, что не исключает использования военной силы для захвата контроля над островом, назвав это жизненно важным для национальной безопасности США. Премьер-министр Гренландии Муте Б. Эгеде подчеркнул: «Гренландия — для гренландцев. Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами».