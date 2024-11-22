С 26 ноября Газпромбанк отменяет возможность снять до 50 тыс. рублей без комиссии c кредитных карт UnionPay, сказано в сообщении кредитной организации, передает ТАСС.

«Информируем об изменении с 26 ноября 2024 года условий снятия наличных по кредитным картам 180 дней («Удобная») и 180 дней UnionPay для новых и текущих клиентов. Комиссия за снятие будет составлять 5,9% + 590 руб.», — отмечается в сообщении.

До введения ограничений клиенты Газпромбанка могли снять до 50 тыс. рублей без комиссии c кредитных карт UnionPay.

Газпромбанк также начал предупреждать клиентов о возможных проблемах с картами UnionPay за границей.

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — сказано в смс-сообщении, которое банк отправляет своим клиентам, убедился RTVI.

UnionPay — одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay поддерживают банки и банкоматы в 181 стране, среди которых Россия, США, большинство европейских и азиатских государств.

Накануне, 21 ноября, Газпромбанк, БКС-банк, «Дом.рф» и «Центркредит», а также первые заместители главы Центробанка Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин внесены в санкционные списки США. В заявлении Минфина США сказано, что санкции в отношении перечисленных лиц и организаций связаны с директивами ведомства, которые касались АО «Газпромбанк» и проекта «Сахалин-2». Управление по контролю за иностранными активами также обратило внимание на работу системы передачи финансовых сообщений (СПФС), указав на то, что она используется в качестве замены системе SWIFT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции против Газпромбанка «можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу». По его словам, Москва найдет варианты решения ситуации с оплатой газа покупателями из-за рубежа.

«Полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны. Может, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено», — цитирует «Ъ» представителя Кремля.