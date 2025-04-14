Серию матчей между игроками НХЛ и КХЛ планируется провести в Санкт-Петербурге и Вашингтоне, осталось «самое сложное» — согласовать календарь. Об этом корреспонденту «Матч ТВ» заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дягтерев.

«Матчи действительно возможны. Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное, — передает слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».

18 марта во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп поддержал предложение провести хоккейные матчи между игроками обеих стран, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

В интервью изданию «Metaratings» первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что «всегда готов» возглавить сборную КХЛ в матчах с НХЛ. По его словам, выбор тренера пройдет после того, как примут решение о формате игр.

«Но будет так, как скажут вышестоящие люди», — подчеркнул Ротенберг.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что идея организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ остается «гипотетической». «Никакой конкретики нет», — добавил Песков.