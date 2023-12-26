На новогодние праздники в Москве не стоит ожидать обильного снега и похолодания, серьезные заморозки ожидаются только на северо-восточной части Европейской территории России, рассказал RTVI руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам Шувалова, в первые дни января «ничего не поменяется по сравнению с сегодняшним днем». В новогоднюю ночь и последующие 4-5 дней температура будет держаться около 0 градусов.

«Большого количества снега, как это было в первой половине месяца, совершенно определенно, уже не будет. И потом этот снег будет в виде твердого снега, переходящего в мокрый снег — даже с дождем. И наоборот», — добавил Шувалов.

Он также отметил, что серьезные похолодания ожидаются к северу от столичного региона.

«Северо-восток Европейской территории России будет достаточно холодным, там будут и двадцати-, и двадцатипятиградусные морозы. Но это только северо-восток: Инта, Ухта, Усинск, Воркута — вот эти населенные пункты. Сыктывкар и Архангельск — чуть-чуть поменьше», — пояснил Шувалов.

По его словам, в этой части страны новогодние морозы продержатся всю первую часть январских праздников.

«А что касается средней полосы — южнее Ярославля, Костромы, — погоду я бы назвал квёлой», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что к Новому году температура в Москве «начнет уходить в отрицательный сектор» и вернется в рамки климатической нормы, что позволит «уйти от оттепели и слякоти». Он также отметил, что в случае стабилизации погоды москвичи смогут отметить праздники вместе с приходом «русской зимы».