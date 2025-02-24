Генеральная Ассамблея ООН приняла сразу несколько резолюций к третьей годовщине начала российско-украинского конфликта. Было одобрено как заявление, подготовленной Украиной и Европой, так и документ США. Об этом сообщается на сайте всемирной организации.

За резолюцию, подготовленную ЕС и Киевом, проголосовали 93 страны, 18 — против, 65 — воздержались. Соавторами этого проекта выступили более 50 стран. США впервые с начала боевых действий на Украине не вошли в их число.

Вашингтон призывал отозвать этот вариант резолюции. Financial Times писала, что камнем преткновения стала формулировка «российская агрессия». Источники газеты также утверждали, что без компромисса США могут «в последнюю минуту встать на сторону России и Китая, чтобы предотвратить демонстрацию поддержки Киева со стороны Запада».

Вместо подготовленной ЕС и Украиной резолюции Вашингтон предложил свой вариант — в результате Генассамблея ООН приняла и его, дополнив документ несколькими поправками. В их числе:

добавленная фраза: «Подтверждая свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, охватывающих ее территориальные воды»,

фразу «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» заменили формулировкой «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

За американскую резолюцию проголосовали 93 страны, против — восемь, еще 73 — воздержались. Среди прочего, Генассамблея ООН не приняла поправку России, в которой говорилось о необходимости устранения «коренных причин <…> конфликта». За нее проголосовала 31 страна, против — 71, а воздержались — 59 государств.

Комментируя результаты голосования, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что суть подготовленной США резолюции и поправок ЕС искажена, что «отражает нереалистичные ожидания относительно того, как международное сообщество может урегулировать кризис» на Украине. В связи с чем Россия проголосовала против резолюции, пояснил он.

«Путь к миру на Украине будет нелегким, но это не должно нас останавливать», — заключил Небензя.