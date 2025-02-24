США призвали отозвать проект резолюции Генассамблеи ООН c критикой действий России, передает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Аналогичное заявление сделала временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши. Документ был предложен ЕС и Украиной, голосование по нему назначали на 24 февраля.

Резолюция приурочена к третьей годовщине российско-украинского конфликта. Как пишет FT, страны не могут договориться о том, будет ли в нем фигурировать формулировка «российская агрессия». Источники газеты считают, что без компромисса США могут «в последнюю минуту встать на сторону России и Китая, чтобы предотвратить демонстрацию поддержки Киева со стороны Запада».

По информации двух собеседников FT, Вашингтон призвал отозвать резолюцию, предложенную Европой и Украиной. Вместо этого США предложили собственный текст. Один из источников FT утверждает, что американский вариант резолюции «приравнивает действия Украины к действиям России» и «выражает скорбь по поводу трагической гибели людей» в российско-украинском конфликте.

«Эта [американская] формулировка для нас, очевидно, неприемлема. Все это связано друг с другом и является частью более широкого изменения позиции США», — убежден один из неназванных чиновников.

Франция при поддержке европейских союзников предложила поправку к резолюции США, в которой говорится о «вторжении России в Украину» и «суверенитете, независимости, единстве и территориальной целостности Украины», отмечает в документе, с которым ознакомилась FT.

Официальные европейские лица предупредили, что не проголосуют за документ, если эти изменения не будут приняты. Вместе с тем они признали, что некоторые из них могут отойти от позиции ЕС и поддержать США, отмечает газета.

Два чиновника добавили, что европейские страны вновь предложат поправку к резолюции США на заседании Совета Безопасности ООН, однако «Россия и Китай могут наложить вето на ее включение».

Право на вето в Совете Безопасности ООН имеет каждый из пяти постоянных членов — США, Россия, Китай Франция и Великобритания.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США настаивают на блокировке резолюции. США впервые с начала боевых действий не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Отличия в тексте резолюций

Reuters указывал, что подготовленный Украиной и ЕС текст призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом.

В документе «подтверждается настоятельная необходимость» прекратить военные действия в 2025 году и «удвоить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». Также в резолюции Украины и ЕС говорится о необходимости выполнять предыдущие резолюции ООН, которые требуют от России вывести войска и прекратить боевые действия.

Проект резолюции США, по данным Reuters, состоит всего из трех абзацев. В нем выражается скорбь по поводу гибели людей во время конфликта и подчеркивается, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.

Кроме того, американская сторона призывает «к скорейшему прекращению конфликта» и «настоятельно рекомендует» установить прочный мир между Украиной и Россией. В документе также не упоминаются принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, как в предыдущих резолюциях ООН, поддержанных США и их союзниками.

По данным Reuters, отказ США от подписания резолюции ООН отражает растущий раскол между Зеленским и Трампом, который «пытается быстро положить конец войне на Украине».