Гендиректор Фонда капремонта Московской области Валерий Николов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, в пресс-службе Тверского суда подтвердили RTVI, что к ним поступили материалы об избрании ему меры пресечения.

«Все так, правильно. Документы поступили где-то в 11 часов дня, но рассмотрения [ходатайства] пока не было», — уточнили в суде.

РЕН ТВ ранее сообщил, что ходатайство о мере пресечения Николову будет рассмотрено сегодня, 14 ноября. Следствие просит арестовать его до 12 января 2025 года, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Согласно карточке в электронной базе Тверского суда, Николов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание по которой — 15 лет лишения свободы.

В июле также по обвинению в особо крупной взятке был задержан и арестован заместитель гендиректора Фонда капремонта Подмосковья Мстислав Дымнич. По версии следствия, у Дымнича и иных фигурантов возник совместный «преступный умысел», направленный на получение взятки от организации, осуществляющей капитальный ремонт многоквартирных домов в Подмосковье, «за общее покровительство при исполнении и оплате договоров».

В октябре в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Дымнич дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

Фонд капремонта, как сообщается на его сайте, «создан с целью своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области».