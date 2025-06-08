Схиигумен Гавриил критиковал только «агрессивную часть мигрантов», которых в России хватает, а вовсе не всех мусульман, заявил гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Так он прокомментировал слова замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, который назвал Гавриила «дебилом в рясе», а потом принес извинения за это.

«Могло показаться, что речь обо всех мусульманах, но так никому из тех, кого я знаю, не показалось. Речь об агрессивной части мигрантов. И отец Гавриил сказал, что если их мулла прикажет им пойти резать москвичей, то они пойдут и будут это делать», — пояснил Корчевников.

Гендиректор «Спаса» удивился тому, что «Герой России, генерал публично оскорбил старшего священника, одного из самых уважаемых на Кавказе и в России». При этом он отметил, что Алаудинов извинился «за неуважение к возрасту».

Корчевников отметил, что в России за последнее время было много преступлений, связанных с мигрантами, включая изнасилования, провокационные заявления, убийства, попытки похищения и так далее. Также он напомнил про теракт в «Крокус Сити Холле».

«Мы видим, как дети мигрантов избивают русских детей и снимают это на телефон, превращая в подобие флешмоба, — ведь они это делают, потому что их Родина, учебники и их семьи так научили их ненавидеть Россию и по-фашистски считать себя правильнее и чище русских. Поэтому то, что сказал отец Гавриил, — это то, что все и так видят. И мы ждем, что сотни тысяч наших героев вернутся с фронта и окончательно наведут тут порядок, который и так уже, к счастью, неспеша наводится», — сообщил Корчевников.

По его мнению, священник в своей проповеди также «сказал о том, к чему недавно призвал в эфире “Спаса” сам Апти Алаудинов, — чтобы русские снова стали самими собой, вернулись к себе, своей традиции и вере, и в этом окрепли».

«Потому что — и вроде бы Апти Аронович это прекрасно понимал — без крепких и духовно здоровых русских все остальные народы, живущие в русском доме, тоже повредятся. А духовное здоровье начинается с уважения к своим святыням и святым. Именно поэтому голоса в защиту отца Гавриила — это голоса выздоравливающих русских всех национальностей», — уверен Корчевников.

По словам гендиректора «Спаса», несмотря на различия ислама и христианства, верующих этих конфессий объединяет Родина, «уважение к женщине, ее чистоте, что такое верность, долг, честь и сила».

«Мы одинаково видим зло в том, что нас всех сегодня убивает: в буме абортов, магии, разврате, осатаневшем Западе. Из попытки объединить каноны ислама и православия всегда выйдет ересь, но православные и мусульмане, уважая каждый свою веру и любя друг друга, много могут вместе», — написал он.

О скандале со священником РПЦ Гавриилом

Ранее схиигумен из Кавказского подворья Валаамского монастыря в своей проповеди заявил, что мусульмане — это «целая армия» здоровых, непьющих мужчин, которые, «если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, быстро это сделают». Он добавил, что «пусть [ислам] вера и неправильная», однако она дает силы мусульманам.

Эти слова вызвали резонанс в обществе и критику со стороны военных блогеров, а также различных религиозных деятелей, а Валаамском монастыре приняли решение отстранить священнослужителя от должности.

Слова схиигумена раскритиковал Алаудинов: он назвал священника «дебилом в рясе» и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами». Он также возмутился, что против Гавриила не возбудили уголовное дело, а схиигумен не принес извинения за свои слова.

Позже Алаудинов извинился, признав, что не следовало оскорблять священнослужителя в силу его возраста. Однако, по словам генерала, отец Гавриил своими высказываниями по поводу религии сеет раздор и разделяет мусульман в трудный для России период.

После этого движение «Сорок сороков» обратилось к своим сторонникам с призывом жаловаться в СКР и Минобороны, чтобы генерала привлекли к ответственности за оскорбление чувств верующих и уволили с его должности. По мнению активистов, отец Гавриил высказал мнение по поводу мигрантов-мусульман, которое «давно поддерживают» многие эксперты.

Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил изданию «Подъем», что они готовы забрать свое обращение, если Алаудинов публично извинится перед схиигуменом Гавриилом и православной общественностью. Предыдущие извинения генерала их не удовлетворили.

«То есть, если бы отец Гавриил был младше Апти Алаудинова, он считает себя вправе оскорблять священника Русской Православной Церкви, как русский офицер, почитающий Иисуса Христа, как он сам говорит?» — говорится в телеграм-канале движения.

Спор прокомментировал архиепископ Зеленоградский Савва. Например, он заявил, что Гавриил был прав в том, что православие «есть абсолютная истина, а ислам — ошибочное исповедание Бога», потому что обе религии не могут «взаимно дополнять друг другу».

При этом, признал архиепископ, нередко схиигумен нес «полную чушь в своих проповедях», говоря, например, что одаренные дети рождаются одержимыми бесами.

Кроме того, архиепископ заявил, что в Сети можно найти «довольно странные» рассуждения Алаудинова на тему ислама, в которых, по его мнению, генерал пытается «уравнять значение православия и ислама для России и, таким образом, оспорить первенствующее историческое и культурное значение православия для нашего Отечества».

Что касается решения освободить Гавриила от должности, то оно, по словам архиепископа, «назревало и готовилось давно по причинам, больше связанным с существенными ошибками в хозяйственном управлении подворьем, приведшим к большим сложностям для подворья, и лишь отчасти связано с его неудачными высказываниями в сети Интернет».

Он добавил, что руководство Валаамского монастыря поступило не совсем правильно, когда приняло такое решение после критики со стороны Алаудинова.

«Это, на мой взгляд, безусловно ошибка, показывающая непонимание того, как и чем живет общество. В конце концов, если даже решение назрело, в нынешнем контексте его можно было и следовало бы отложить. При этом упомянутые выше фактически экстремистские высказывания в адрес игумена Гавриила руководство обители считает неприемлемыми», — сообщил архиепископ.

Позднее он заявил в своем телеграм-канале, что межрелигиозный и межэтнический мир в России «возможен только через признание и обеспечение первенствующего (стержневого) значения русского народа и православия».