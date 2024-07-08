Оперативная игра позволила разоблачить украинских вербовщиков, которые пытались завербовать пилота российского бомбардировщика, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он пояснил, что российские спецслужбы вынуждены постоянно повышать уровень профессионализма, поскольку у России «сильный и амбициозный» противник.

По словам Михайлова, вербовка российского летчика для угона бомбардировщика Ту-22М3 на Украину велась «под контролем российских спецслужб» и была «оперативной игрой» — именно поэтому удалось разоблачить вербовщиков.

Михайлов добавил, что сотрудники ФСБ демонстрируют высокую эффективность в таких инцидентах, но при этом вынуждены постоянно совершенствоваться, поскольку «имеют дело не с колхозными спецслужбами, а с очень сильными и амбициозными, с высококвалифицированными профессионалами».

Ранее ФСБ сообщила о пресечении попытки украинской разведки организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, завербовав военного летчика. Ему якобы пообещали вознаграждение в размере $3 млн, причем треть суммы должен был выделить «Укроборонпром». Кроме того, в условия сделки входило предоставление пилоту итальянского гражданства.

«Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке операции и ее реализации», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На снятом спецслужбой видео пилот рассказывает, что вербовщик вышел на него через Telegram, причем даже не скрывал, что представляет украинскую спецслужбу, и представился как Павло. «Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников», — сообщил военный летчик.

По его словам, «Павло» пытался выведать сведения о самолетах — бортовые номера, техническое состояние и график регламента. Пообщавшись с вербовщиком, пилот, как он сам говорит, «пошел к командованию и все рассказал».

«Он [вербовщик] предложил угнать самолет на Украину. Не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — рассказал пилот.

В ФСБ добавили, что в ходе той же оперативной игры российская контрразведка получила сведения, которые помогли вооруженным силам России нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.