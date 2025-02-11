Госдума приняла постановление о выводе депутата Андрея Гурулева из состава комитета по обороне, передает корреспондент RTVI. Его перевели в комитет по региональной политике и местному самоуправлению.

«Вывести депутата Государственной Думы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Государственной Думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению», — говорится в постановлении.

Таким образом, в комитете Госдумы по обороне будет 13 депутатов, а в составе комитета по региональной политике — девять.

Сам Гурулев, комментируя переход в другой комитет, заявил, что поддерживает решение руководства.

«Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах. Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания, и надеюсь, что мой опыт в этой сфере позволит мне внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей», — написал он в своем телеграм-канале 7 февраля.

В разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым Гурулев заявил, что, несмотря на кадровые изменения, он остается «в своей стезе».

«Я проработал два с половиной года замгубернатора Забайкальского края, я постоянно работаю на земле, я очень хорошо эти проблемы знаю. Не каждому дано умение общаться с народом. Поэтому я в своей стезе», — сказал парламентарий.

На вопрос Юнашева о том, не окажутся ли под запретом его выступления на шоу Владимира Соловьева, Гурулев сказал: «А что мешает остаться на шоу Соловьева? Кто [запретит]? Фамилия?»

Скандальные заявления Гурулева

Причина перевода Гурулева в другой комитет связана с его публичными резкими высказываниями, утверждают источники «Коммерсанта» в Госдуме, «Единой России», а также собеседники, близкие к администрации президента (АП).

По их словам, заявления генерала не устраивали ни его коллег по оборонному комитету, ни руководство нижней палаты, ни АП, и с ним «постоянно проводились разговоры» с просьбами «умерить градус своих публичных выступлений». Один из источников «Ъ» отметил, что последняя такая беседа состоялась недавно, и Гурулев был признан «недоговороспособным».

«Проблема была в том, что его как раз и воспринимали как представителя Минобороны из-за его военной карьеры и статуса члена профильного комитета. Поэтому и любая новость от него активно разносилась по информационному пространству», — объяснил изданию федеральный чиновник.

Бывший коллега Гурулева по оборонному комитету Виктор Соболев в разговоре с Daily Storm предположил, что депутат «не вписался в требования “Единой России”», не уточнив, что имеет в виду.