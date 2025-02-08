Комиссия Госдумы по регламенту в конце января внесла на рассмотрение проект постановления о выводе депутата Андрея Гурулева из состава думского комитета по обороне. Его включат в другой комитет — по региональной политике и местному самоуправлению. Сам Гурулев, известный резкими и неоднозначными высказываниями, объяснил кадровые изменения своей «активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах». С чем может быть связан вывод генерала из оборонного комитета — в материале RTVI.

Проект постановления о выводе Гурулева из оборонного комитета рассмотрят 11 февраля, следует из пакета документов, размещенных в базе Госдумы. Согласно документу, в составе комитета останется 13 депутатов, все они входили в него и раньше: Алексей Журавлев, Виктор Заварзин, Георгий Карлов, Андрей Картаполов, Иван Квитка, Андрей Колесник, Андрей Красов, Татьяна Кусайко, Евгений Лебедев, Дмитрий Саблин, Светлана Савицкая, Виктор Соболев и Юрий Швыткин.

Гурулев сообщил в телеграм-канале, что поддерживает решение руководства перевести его в комитет по региональной политике.

«Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах. Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания, и надеюсь, что мой опыт в этой сфере позволит мне внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей», — отметил депутат.

После перевода в другой думский комитет Гурулев продолжит активную работу в субъектах Дальневосточного федерального округа, от которых он был избран в Госдуму, сообщил «Абзацу» помощник парламентария. По его словам, говорить о конкретных планах депутата пока рано. Гурулев представляет в Думе девять регионов: Забайкалье, Приморье, Хабаровский край, Камчатку, Сахалин, Чукотку, Амурскую, Магаданскую и Еврейскую автономную области.

В разговоре с Daily Storm помощник Гурулева объяснил, что перевод Гурулева в другой комитет происходит именно сейчас в связи с необходимостью сосредоточиться на вопросах, связанных с региональной политикой и местным самоуправлением, которые требуют особого внимания.

Он отверг предположения, что Гурулева могли перевести на новое место из-за критики состояния дорог и медицины в Забайкалье. По словам помощника, ни он, ни депутат не знают «про такие слухи и подобные мотивы».

«Не вписался»: что говорят политологи и коллеги Гурулева

Гурулев ранее изъявлял желание перейти в комитет по региональной политике и местному самоуправлению и его «с удовольствием» примут, сообщил «Ленте.ру» глава комитета Алексей Диденко. Он отметил, что в комитете не хватает представителя Дальнего Востока, и назвал переход Гурулева «усилением».

«У нас очень большой блок вопросов, связанных с тематикой чрезвычайных положений, с мобилизационными мероприятиями в регионах. Поэтому я думаю, что это будет, безусловно, усиление», — сказал Диденко.

Коллега Гурулева по оборонному комитету Госдумы Виктор Соболев в разговоре с Daily Storm предположил, что депутат «не вписался в требования “Единой России”». Он не пояснил, что имеет в виду. По словам Соболева, у него не было разногласий с Гурулевым за время работы в одном комитете.

«А вообще Гурулев мой товарищ. Где-то я удивлен тому, что его из комитета по обороне убрали. Хотя у Гурулева высказывания были довольно резкие», — отметил он.

Политолог Илья Гращенков предположил, что Гурулева вывели из оборонного комитета из-за «слишком радикальных» заявлений в медиапространстве. Он отметил, что риторика меняется на фоне предполагаемых переговоров об урегулировании на Украине. По мнению Гращенкова, Гурулева перевели в другой комитет, «чтобы он не мешал международной политике и переговорным процессам».

«Гурулев в последнее время активно ходил на всякие ток-шоу, где сначала выглядел органично, а потом стал смотреться токсично. Многие даже боялись участвовать с ним в одной передаче, потому что заявления генерала стали слишком радикальными», — сказал Гращенков НСН.

О том, что перевод Гурулева в другой комитет связан именно с его публичными высказываниями, также говорят источники «Коммерсанта» в Думе, «Единой России» и близкие к администрации президента. По их словам, заявления генерала не устраивали ни его коллег по комитету, ни руководство нижней палаты, ни АП, и с ним «постоянно проводились разговоры» на этот счет. «С Андреем Гурулевым не раз проводились разговоры с просьбами умерить градус своих публичных выступлений, но он продолжал работать на свою популярность», — отмечается в материале.

По словам одного из источников «Ъ», последняя такая беседа состоялась недавно, и Гурулев был признан «недоговороспособным».

«Проблема была в том, что его как раз и воспринимали как представителя Минобороны из-за его военной карьеры и статуса члена профильного комитета. Поэтому и любая новость от него активно разносилась по информационному пространству», — объяснил изданию федеральный чиновник.

Весной прошлого года СМИ заметили, что Гурулев перестал появляться в эфире политических ток-шоу на телеканале «Россия-1», где до этого регулярно выступал в качестве эксперта. Помощник депутата пояснил, что его постоянно приглашают на разные площадки, но «не всегда есть возможность принять участие».

Резонансные высказывания Гурулева

О бывших заключенных в политике

В начале 2023 года Гурулев поддержал выдвижение бойцов ЧВК «Вагнер», в том числе бывших заключенных, в депутаты Госдумы.

«Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — сказал парламентарий.

О возвращении понятия «врага народа»

Гурулев предлагал вернуть понятие «враг народа» и присваивать его тем, кто занимается саботажем и желает России поражения в военной операции на Украине. Депутат отметил, что речь идет в том числе о случаях бездействия чиновников в условиях СВО.

О ядерном ударе по Великобритании

Гурулев неоднократно высказывался о возможности применения тактического ядерного оружия. В частности, в июне 2023 года он допустил, что «по Британии вполне можно навернуть, оставить от нее пепел».

«После Британии все сразу сядут не только за стол переговоров, а за какой хочешь. <…> После этого предельно понятно станет, что надо договариваться, либо мир в труху», — заявил Гурулев.

О мобилизации безработных

Одной из проблем, мешающих добиться выполнения целей военной операции на Украине, Гурулев называл тунеядство, в связи с чем предлагал мобилизовывать безработных. Он также посетовал на потерю традиций и заявил о необходимости вернуть 12-часовой рабочий день на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Позже депутат уточнил, что речь шла о возрождений «духовности, ценности», а не о всеобщей мобилизации или трудовой повинности.

Об «уничтожении» 20% россиян

Выступая осенью 2023 года в программе телеведущего Владимира Соловьева на «России 1», Гурулев назвал россиян, несогласных с политикой президента Владимира Путина, «гнилью», которая «должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики назвала это высказыванием личным «мнением» депутата и «фигурой речи». Бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский* просил правоохранительные органы проверить слова Гурулева на экстремизм. МВД не выявило признаков экстремизма в его высказываниях. Вишневский* пытался оспорить выводы ведомства в суде, но его жалоба была отклонена.

Об «уничтожении» Акунина*

Гурулев назвал «врагом» писателя Бориса Акунина*, отметив, что «враг должен быть уничтожен». По словам депутата, «человека, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, <…> не должно быть на этом свете».

О возрождении ГУЛАГа

В январе 2024 года Гурулев призвал принять меры в отношении «идущих против государства». Депутат, в частности, выступил за то, чтобы «те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта». По словам парламентария, этого хочет не только он сам, но и народ.

О «затоплении» Нидерландов

В июне 2024 года Гурулев высказался о возможности нанесения удара по Нидерландам, где, по его словам, сосредоточено «50-60% обеспечения углеводородами всей Европы».

«Это у военных называется крайне жирная цель. Мало того, что у них сдует всю нефтепереработку, Голландию сдует, там же дамбы-то слетят сразу. Ее затопит просто-напросто. Я на сто процентов говорю, что после этого все станет вообще наглухо в Европе. <…> Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб, чтобы Европа просто встала на колени. Причем это дело одного дня», — сказал депутат.

О налоге на бездетность

В интервью «Царьграду» Гурулев призвал ввести в России налог на бездетность, а вырученные средства направить на ремонт детских домов, обучение и помощь сиротам. В разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина посоветовала Гурулеву «не травмировать молодых девушек, молодых парней» своими заявлениями. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин также рекомендовал «не пугать общество» подобными высказываниями.

О разделении Гренландии

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерениях присоединить Гренландию Гурулев выразил мнение, что России тоже стоит обратить внимание на остров.

«Нам нужна Гренландия? <…> Еще как нужна. <…> На худой конец, с Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей», — сказал он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

ЧВК «Вагнер» и уголовное дело: биография Гурулева

57-летний Андрей Гурулев — потомственный военный, генерал-лейтенант запаса. Окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил России, Военную академию Генштаба, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС). Служил в Западной группе войск в Германии, Приволжско-Уральском, Южном и Сибирском военных округах, участвовал во второй чеченской кампании.

В 2010-2016 годах Гурулев был начальником штаба и командующим 58-й армией, в зону ответственности которой входили Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Южная Осетия и Чечня.

В июне 2013 года в отношении Гурулева было возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в превышении должностных полномочий. Следствие подозревало генерала в том, что он около двух лет прикрывал отсутствие в воинской части солдата-призывника и старшего прапорщика, которые, по версии следствия, на самом деле выполняли различные работы в квартире и на даче генерал-майора Николая Переслегина. Эпизоды, которые вменялись Гурулеву, относились к периоду, когда он занимал пост начальника штаба — заместителя командира войсковой части №06705. Гурулев позже рассказывал в интервью, что дело завершилось «ничем», и назвал свое уголовное преследование «чисто политической игрой». По словам Гурулева, «самого состава преступления не было» и через полгода дело закрыли.

В 2014 году указом президента России Владимира Путина Гурулеву было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 2016-2019 годах он занимал пост заместителя командующего войсками ЮВО. Принимал участие в сирийской кампании.

В 2019 году Гурулев уволился с военной службы в запас и был назначен и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В 2021 году был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Гурулев заявил, что руководил первыми операциями частной военной компании в 2014 году. Подробностей он не привел, отметив лишь, что первый бой был «не очень удачным», а во втором «был минимум потерь».

Гурулев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью «За боевые заслуги».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов