Генпрокуратура России прорабатывает возможность централизованного получения данных об операциях физических лиц на финансовом рынке, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Он подчеркнул, что формируется механизм, который позволит прокурорам получать сведения об операциях с криптовалютой.

«Учитывая активное использование правонарушителями различных финансовых инструментов, Генеральной прокуратурой в рамках соглашений, заключенных с Банком России, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом и МВД России, прорабатываются вопросы централизованного получения сведений об операциях физических лиц на финансовом рынке», — рассказал глава Генеральной прокуратуры в интервью RT.

Краснов подчеркнул, что эта мера направлена против «тех, кто планирует и дальше беззаботно прятать свои нетрудовые доходы в цифровых активах». «Мы стремительно продвигаемся в вопросах их обнаружения, и рассчитывать на то, что их никто не найдет, бессмысленно», — сказал он.

Как напомнил генпрокурор, с 2021 года госслужащие обязаны декларировать цифровые финансовые активы и цифровую валюту. По словам Краснова, вопрос приобретает особую актуальность в свете вступившего в силу с 1 августа закона о цифровом рубле.

«Механизм получения прокурорами сведений об операциях с криптовалютой находится в стадии формирования, тем не менее, несмотря на определенные технические и правовые сложности, задачи по выявлению таких активов сегодня уже успешно решаются», — подчеркнул генпрокурор.

Он привел в пример случай, когда прокуратура Татарстана при содействии регионального УФСБ уличила оперуполномоченного полиции в покупке цифровой валюты более чем на 28 млн рублей на криптовалютной бирже. В ходе проверки выяснилось, что полицейский также досрочно погасил ипотеку и купил автомобиль, потратив более 9 млн рублей.

«Общая сумма расходов более чем в пять раз превысила его совокупные доходы за три года, предшествующих совершению сделок. Сотрудник полиции уволен в связи с утратой доверия, а на рассмотрении в суде находится предъявленный прокуратурой иск о взыскании сумм, эквивалентных стоимости цифровой валюты, отчужденного автомобиля, и суммы погашенного кредита», — отметил Краснов.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что за десять месяцев 2023 года взыскала с чиновников 12,5 млрд рублей необоснованных доходов — средств, законность получения которых они не смогли подтвердить. Объем изъятых и переданных в госбюджет за тот же период средств осужденных коррупционеров достиг 1,6 млрд рублей и на 40% превысил прошлогодний показатель.