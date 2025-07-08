Генеральная прокуратура Казахстана остановила процесс экстрадиции в Россию уроженца Чечни Мансура Мовлаева. Власти Чечни разыскивают его за два эпизода вымогательств. Однако запрет на выдачу имеет временный характер и остановлен лишь до принятия Казахстаном решения о предоставлении Мовлаеву статуса беженца. Ранее он не смог получить этот статус в Киргизии.

Отказ в выдаче Мовлаева России казахская Генпрокуратура мотивировала требованиями Закона «О беженцах», в соответствии с которым «лица, ищущие убежище», вправе находиться на территории страны «до окончания процедуры рассмотрения ходатайства» о предоставлении им статуса беженца, включая сроки обжалования вынесенного решения.

Поскольку Мовлаев «обратился с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца в уполномоченный орган — КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы», который 21.05.2025 года выдал ему свидетельство лица, ищущего убежище», вопрос о его выдаче «может быть рассмотрен после принятия окончательного решения по данному ходатайству», — сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz со ссылкой на официальное сообщение Генпрокуратуры страны.

По законодательству Казахстана процесс рассмотрения ходатайства занимает срок до 70 дней. После чего принимается решение о предоставлении статуса беженца или отказе в нем. В случае с Мовлаевым срок принятия решения истекает в конце июля.

Мансур Мовлаев был задержан в Алматы 13 мая, на основании запроса о международном розыске — его инициатором стала полиция Шалинского района Чечни. По версии следствия, разыскиваемый причастен к «совершению преступлений, предусмотренных частью 1, статьи 163 и части 2, статьи 163 УК РФ (2 эпизода вымогательства)», — сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана. После задержания суд арестовал его на 40 суток, причем это решение поддержали и адвокаты Мовлаева, которые настаивали, что их клиента могут похитить.

«Мы были вынуждены обратиться в следственный суд с ходатайством, чтобы он поддержал позицию прокуратуры и санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мы опасаемся, что в случае освобождения Мансура его могут либо похитить, либо экстрадировать, что может угрожать его жизни и здоровью», — сообщил адвокат арестованного Мурат Адам.

Защитники Мовлаева рассказывают, что в России ему инкриминируется, шантаж интимными видео, который происходил в 2022 году. В СМИ сообщалось, о возможной связи задержанного с телеграм-каналом SIYDAC, который специализировался на подобных записях, требуя деньги за их удаление. Однако Мовлаев и его защита, категорически отрицает это, настаивая на политической подоплеке преследования. Адвокат Мурат Адам утверждает, что его клиент, еще студентом 3-го курса собирал данные о коррупции и похищениях людей.

При этом стоит отметить, что в 2020 году активист был осужден по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ) и спустя два года вышел по УДО — это совпадает со временем учебы. Защита уверяет, что дело было сфальсифицировано.

«Ему предложили на выбор наркотики или оружие. Он выбрал наркотики, получил два года. После условно-досрочного освобождения в 2022 году уехал в Москву — возвращаться в Чечню было опасно», — сообщила еще один адвокат Мовлаева Рена Керимова.

Однако, по словам адвокатов, 1 августа 2022 года в дом их клиента, ворвались вооруженные люди, и увезли его «в нелегальную тюрьму», где тот провел 10 дней. Освободившись, Мовлаев бежал вначала в Кыргызстан, где обратился с просьбой предоставить ему статус беженца. При этом Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны, сообщая о задержании Мовлаева, называл его «приверженцем радикальной идеологии», который входил «в спящую ячейку из числа ранее судимых последователей террористического подполья».

По информации спецслужбы, радикалы планировали разбойные нападения «на состоятельных граждан КР» с целью «финансирования международных террористических организаций». Киргизский суд в итоге признал его депортацию законной, и Мовлоев перебрался в Казахстан.

Илья Никитин