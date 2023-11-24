Генеральная прокуратура России потребовала взыскать 9,9 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм. Это следует из карточки на сайте Октябрьского районного суда Пензы. По мнению надзорного ведомства, деньги были получены преступным путем.

Помимо Белозерцева и Шпигеля, ответчиками по иску указаны супруга бизнесмена Евгения Шпигель, предприниматель Антон Колосков, а также пять фармкомпаний: «БиоСамарФарм», «Биотэк», «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», «Интермедфарм» и «Фармация». Примечательно, что иск подан к структурам, которые находятся в банкротстве.

В частности, банкротом признан фармацевтических холдинг «Биотэк», который ранее считался одним из крупнейших в России. В 2022 году иск о признании компании банкротам подал один из контрагентов компании — производитель лекарств «Эллара», которому «Биотэк» задолжал 14 млн рублей. Всего к холдингу были предъявлены требования более чем на 1 млрд рублей.

«Биотэк» был основан Шпигелем в 1991 году. Помимо одноименного дистрибутора в группу входили два завода по выпуску лекарств — «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в подмосковном Лыткарине, а также аптечная сеть, включающая около 250 точек в Пензе, Нижнем Новгороде, Кирове и пензенский медицинский центр «Эскулап».

Третьим лицом в деле указан Минздрав Пензенской области. Беседа по иску пройдет 12 декабря в закрытом режиме. Источник РИА Новости отмечает, что Генпрокуратура считает, что взысканные с ответчиков средства должны быть обращены в доход государства.

Дело Белозерцева и Шпигеля

В марте 2021 года Борис Шпигель стал фигурантом уголовного дела. Ему, а также его супруге, предъявили обвинение в даче взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) на тот момент губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который вскоре после возбуждения уголовного дела был снят с должности.

Следствие отмечало, что бизнесмен передал губернатору 20 млн рублей, автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. Взамен на это, входящие в «Биотэк» компании, должны были получить преимущества при заключении госконтрактов на поставку лекарств и реагентов в медицинские учреждения Пензенской области.

Белозерцева, в свою очередь, обвинили в получении взяток (ч. 6 ст.290 УК РФ), а также незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Кроме того, в деле фигурировало еще четверо участников, которые, по версии следствия, были посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). В апреле 2023 года СКР завершил расследование дела.