Экс-глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергетического блока группы «Газпром» Алексей Митюшов вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на иск Генпрокуратуры.

По данным агентства, Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры на 25 марта.

Ответчиками по этому делу выступают Юлия Симакова и ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия», АО «Бонолит — строительные решения». Третьи лица по иску — башкирское ООО «Газпром нефтехим Салават» и московское ООО «УК „Меркури кэпитал траст“».

По версии обвинения, Митюшов, находясь на должности директора ООО «Газпром энерго» и являясь членом коллегиальных органов управления дочерних компаний ПАО «Газпром», использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские предприятия для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем.

«Селезнев и Митюшов с 2011 года обеспечивали заключение между ООО «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными себе предприятиями „стабильно выгодных для последних контрактов“», — пишет «Интерфакс».

Как уточняет агентство, часть средств Селезнев и Митюшов направили на зарубежные счета, а часть на приобретение бизнеса в России.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Генпрокуратуре пишет, что в 2003 году Кирилл Селезнев, возглавивший совет директоров общества, установил контроль над OAO «Салаватнефтеоргсинтез».

«Этого он добился благодаря тому, что с 2002 года занимал должность члена правления — начальника департамента ПAO «Газпром», — уточнил источник «Ъ».

По информации «Ъ», в 2007 году ПAO «Газпром» выкупило контрольный пакет акций OAO «Салаватнефтеоргсинтез» у правительства Башкирии, а к 2012 году увеличило свою долю участия в обществе до 97,93%. В этом же году, как уточняет издание, Селезнев включил в состав совета директоров OAO своего однокурсника и близкого друга Алексея Митюшова.

«По протекции друга Митюшов назначался на руководящие посты в органах управления дочерних предприятий ПAO «Газпром», что было „обусловлено единством преследуемой ими цели по незаконному обогащению за счет государственного имущества“», — отмечает «Коммерсантъ».

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора России Анатолия Разинкина к бывшим топ-менеджерам «Газпрома» Кириллу Селезневу и Алексею Митюшеву, а также к Юлии Симаковой и ряду юрлиц 6 марта. В иске Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% акций и доли в уставном капитале производителей изделий из бетона АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит-строительные решения» и других компаний.

Кирилла Селезнева ранее называли близким соратником главы «Газпрома» Алексея Миллера. Он больше 15 лет входил в правление «Газпрома» и возглавлял дочерний «Газпром Межрегионгаз». После ареста сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, Селезнев потерял эту должность.

Сейчас Селезнев значится гендиректором «Русхимальянса», который занимается переработкой этансодержащего газа и производством сжиженного природного газа в Ленинградской области. Он находится под санкциями США и Великобритании.

По данным РБК, Алексей Митюшов — однокурсник Кирилла Селезнева по питерскому «Военмеху». После института Митюшов около десяти лет проработал в дочерних структурах «Газпрома», которые курировал Селезнев. В январе 2025-го Генпрокуратура подала еще один иск к Митюшову с требованием взыскать в доход государства акции и доли предприятий в Башкирии: в их числе — АО «Салаватнефтемаш», ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Нефтехимремстрой».

Юлия Симакова связана с Алексеем Митюшовым через ООО «Стратегия», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ей принадлежит 49,9% акций этого предприятия, бенефициаром которого значится Митюшов, свидетельствуют данные СПАРКа. Через эту компанию, в частности, Митюшов стал собственником «Нефтехимремстроя» в 2016 году.