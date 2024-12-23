Генпрокуратура потребовала от председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России устранить нарушения, допущенные при выпуске фетвы о возможности духовного многоженства, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в ведомстве.

В представлении, которое направлено руководителю Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации» главному муфтию шейху Равилю Гайнутдину, говорится о необходимости устранить нарушение федерального законодательства, допущенное в богословском заключении Совета улемов ДУМ. Эта фетва, как указали в Генпрокуратуре, «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики».

18 декабря Совет улемов ДУМ выпустил фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», где говорилось, что при соблюдении определенных требований мусульмане в России могут заключать до четырех религиозных браков без их гражданской регистрации. Среди этих требований — равное и справедливое отношение мужа к женам, их одинаковое материальное обеспечение, в том числе отдельным жильем, а также одобренное всеми четырьмя женщинами по продолжительности времяпрепровождение с каждой из них.

Источник в Генпрокуратуре отметил, что российская Конституция определяет семью и институт брака как защищенный государством союз мужчины и женщины. Он также процитировал Семейный кодекс, который гласит, что брак официально регистрируется органами ЗАГС между гражданами, на момент регистрации не состоящими в других браках.

«Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях, в том числе по религиозной принадлежности», — уточнил собеседник издания.

Он также напомнил, что российский закон «О свободе совести и религиозных объединениях» позволяет религиозным организациям «действовать в соответствии со своими внутренними установлениями», если таковые не противоречат законодательству.

Комментируя представление Генпрокуратуры, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что фетва (богословское заключение) о многоженстве не заменяет законы государства и носит рекомендательный характер, поэтому ее следует считать «ответом на актуальные запросы российского мусульманского сообщества при заключении никаха (мусульманского обряда бракосочетания) в рамках правовых и религиозных норм».

Муфтий пояснил, что никах, который мусульманам разрешается заключать несколько раз, не подменяет регистрацию брака в ЗАГСе, без которой жены не вправе претендовать на общее с мужьями имущество.

«Обвинения в адрес ДУМ РФ в попытке узаконить многоженство абсолютно беспочвенны. Фетва представляет собой лишь разъяснительный документ, подчеркивающий, что прежде всего женщинам необходимо обращать внимание на ограничения их прав, необходимость урегулирования имущественных отношений между сторонами», — растолковал Аляутдинов в своем телеграм-канале.

Главный муфтий России шейх Равиль Гайнутдин, возглавляющий Духовное управление мусульман страны, 21 декабря заявил, что фетва о религиозном многоженстве не является вторжением в сферу светского законодательства, поскольку не затрагивает браки, зарегистрированные в органах ЗАГС.