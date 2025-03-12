Генеральная прокуратура России признала нежелательной датскую организацию Rasmussen Global, которую основал бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Об этом говорится на сайте надзорного органа.

Датская организация была основана в 2014 году. По утверждению Генпрокуратуры, с момента создания она имеет «явную антироссийскую направленность» и уделяет приоритетное внимание «закреплению Украины в так называемой орбите влияния стран западной коалиции».

Ведомство отмечает, что после начала конфликта на Украине эта риторика была усилена. В частности, члены организации«реализуют полномасштабную информационно-пропагандистскую и агитационную кампанию по мобилизации максимально возможной военной и финансовой помощи киевскому режиму».

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, организация призывает Запад снять ограничения на поставку оружия Украине для ударов по территории России, а также поддерживает конфискацию российских замороженных активов и отправку на Украину тренировочных и консультативных миссий с военнослужащими стран НАТО.

Расмуссен основал консалтинговое агентство после того, как покинул пост генерального секретаря Североатлантического альянса. На сайте Rasmussen Global* указано, что организация консультирует клиентов по трансатлантическим вопросам, международным отношениям и государственной политике.

В конце февраля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Российского демократического общества»*. Ведомство объяснило свое решение тем, что эта неправительственная организация (НПО) была основана в Сербии с целью «формирования на территории республики массового протестного движения против России».

* деятельность организации признана нежелательной на территории России