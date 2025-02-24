Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Российского демократического общества» (Russian Democratic Society), сообщается на сайте ведомства. Как утверждается в релизе, эта неправительственная организация (НПО) была основана в Сербии с целью «формирования на территории республики массового протестного движения против России».

«Основавшие ее в 2022 году в Сербии подданный Королевства Нидерландов, а также находящийся в розыске российский эмигрант фактически занимаются вербовкой покинувших нашу страну оппозиционно настроенных граждан. <…> С момента создания организацией в Сербии проведено свыше 20 публичных антироссийских акций», — сказано в сообщении.

Основателем и представителем «Российского демократического общества» — объединения российских эмигрантов в Сербии — является Петр Никитин, имеющий два гражданства — России и Нидерландов, а также ВНЖ Сербии, где живет с семьей с 2016 года. Он известен критикой боевых действий на Украине и российских властей, был одним из организаторов антивоенных протестов в Сербии, отмечало агентство AP в июле 2023 года. Никитина тогда не впустили в Сербию из Португалии, куда он ездил в отпуск. Мужчина провел более суток в транзитной зоне аэропорта Белграда, после чего все-таки получил разрешение на въезд.

Как считают в Генпрокуратуре, участники НПО выступают против военной операции на Украине и распространяют в сети недостоверные сведения о якобы имевших место фактах принудительного переселения украинских детей.

Ведомство также указывает, что «Российское демократическое общество» является партнером, в том числе финансовым, нескольких других организаций, которые признаны в России нежелательными или иноагентами: «Антивоенного комитета России»*, медиапроекта «ОВД-инфо»**, правозащитного центра «Мемориал»**. Кроме того, его руководство взаимодействует с представителями запрещенных в России террористических организаций «Русский добровольческий корпус»*** и «Легион “Свобода России”»***.

Никитин вместе с соратниками основал «Русское демократическое общество» в январе 2023 года с целью «дать голос» новой российской диаспоре, образовавшейся в Сербии после начала военной операции на Украине. На тот момент, по данным издания, в Сербию переехали до 200 тыс. граждан России, однако осенью 2024 Reuters приводил данные сербского МВД, согласно которым с февраля 2022 по середину 2023 года разрешение на временное проживание в Сербии получили более 30 тыс. россиян.

* Деятельность организации признана нежелательной на территории России

** Внесены Минюстом России в реестр иноагентов

*** Запрещенная в России террористическая организация