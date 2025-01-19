Генпрокуратура решила национализировать находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» на более чем 9 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иск подан в Великоустюгский райсуд Вологодской области. В нем, как пишет газета, Генпрокуратура заявляет, что владельцы украинской компании помогают ВСУ.

Поэтому, как считает ведомство, деятельность основной компании «Баядера Холдинг», а также ее руководителей Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло и управляющего их активами в России Юрия Мокляка нужно признать экстремистскими, а акции и доли пяти подконтрольных им предприятий обратить в доход государства.

По версии Генпрокуратуры, «Баядера Груп» и его собственники «заняли антироссийскую позицию, развернув “русофобскую кампанию” по дискредитации российской армии, а также аннулировав лицензию на производство водочной продукции Белоруссии ввиду союзнических отношений между этим государством и РФ».

В иске надзорного органа также заявляется, пишет «Ъ», что в 2022 году владельцы холдинга «Баядера Груп» начали перечислять ВСУ, Главному управлению разведки Минобороны Украины и «Азову»* около 2% от своей прибыли. За два года эта сумма составила свыше 1,8 млн долларов.

«На эти средства было куплено множество БПЛА, транспортные средства, специализированная техника, радиостанции, комплекты разминирования, амуниция, боеприпасы, модернизированы системы противовоздушной обороны, а также проводятся мероприятия по обучению военному делу украинских военнослужащих», — считает Генпрокуратура.

Также холдинг «Баядера Груп», утверждает ведомство, сотрудничает с украинскими фондами, спонсирующими ВСУ.

На Мокляка были оформлены российские активы украинской компании, включая ООО «Бизнес Групп», а также фирму ООО «Национальные алкогольные традиции». Последней принадлежит Великоустюгский ликеро-водочный завод (бренды «Перепелка», «От Деда Мороза», «Устюжанка», «Воздух»), утверждает заявитель. «Ъ» отмечает, что выручка последнего за 2023 год составляет 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль — до 63,9 млн рублей. Великоустюгский ликеро-водочный завод занимает 19-е место на рынке.

Кроме того, на жену и дочь Мокляка, а также его доверенных лиц были оформлены ООО «Алкогольные традиции Крыма» и ООО «Южные алкогольные традиции».

По данным Генпрокуратуры, в общей сложности стоимость всех российских активов «Баядера Груп» превышает 9,4 млрд рублей, а годовая выручка — 20 млрд рублей.

«Коммерсантъ» отмечает, что суд 16 января по ходатайству Генпрокуратуры арестовал имущество и счета предприятий, а также связанных с ними юридических и физических лиц. Это не касается текущей деятельности компаний, связанных с выплатой зарплаты, платежей по кредитам, расчетам с поставщиками и так далее.