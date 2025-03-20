Генпрокуратура России вернула в государственную собственность пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным влиянием. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина.

Краснов добавил, что собственники предприятий, возвращенных государству, переводили прибыль и продукцию в недружественные юрисдикции, не инвестировали в инфраструктуру, не выполняли социальные обязательства и не платили в полной мере налоги.

«Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях», — сказал Краснов.

По словам генпрокурора, в пользу государства обращено имущество на 2,4 трлн рублей. Краснов потребовал от прокуроров не допускать «использование частных предприятий вопреки государственным интересам».

Также он призвал подчиненных использовать все доступные механизмы для защиты «добросовестного бизнеса». «Совместно с другими органами власти, кредитно-финансовыми учреждениями добивайтесь реализации гарантированных предпринимателям мер поддержки, снижения административной нагрузки», — добавил генпрокурор.

В начале марта Генпрокуратура подала иск о выводе 150 млрд рублей экс-главой департамента маркетинга «Газпрома» Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером энергетического блока группы «Газпром» Алексеем Митюшовым из «Газпром нефтехим Салавата». Часть денежных средств Селезнев и Митюшов направили на зарубежные счета, а часть на приобретение бизнеса в России. Предварительное судебное заседание по этому делу Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 25 марта.