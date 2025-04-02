Генпрокурор России Игорь Краснов выступил в Совете Федерации с предложением установить на законодательном уровне лимит на выпуск банковских карт, а также урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры. Генпрокуратура направила эти предложения в Совет безопасности, Краснов попросил сенаторов о поддержке, сообщает пресс-служба ведомства.

«При общей тенденции снижения количества зарегистрированных преступлений в 28 регионах нашей страны зафиксирован их рост, в первую очередь за счет так называемых виртуальных мошенничеств. Они составляют уже 40% от всех зарегистрированных преступлений», — сказал Краснов.

По словам генпрокурора, ведомство разработало комплексные механизмы по противодействию кибермошенникам:

внедрение антифрод-систем операторами связи;

противодействие использованию подменных номеров и серых сим-карт;

появление требования об обязательной регистрации карт в госсистемах.

Генпрокурор сообщил также, что при сотрудничестве с Банком России был ограничен доступ к 44,5 тыс. сайтов, на которых распространялась ложная информация о финансовых услугах и банковских продуктах. Генпрокуратура также предъявила к дропперам, которые предоставляли свои счета для вывода средств, предъявили 9,5 тыс. исков на общую сумму 1,7 млрд рублей.

«В прошлом году прокурорами пресечено 35 тыс. нарушений при защите информации, аттестации и эксплуатации информсистем, обработке персональных данных», — добавил Краснов.

Глава генпрокуратуры также уточнил, что «в качестве ответной меры» на ограничение работы российских СМИ за рубежом запретили работу на территории России 81 иностранного издания. «Доступ к их информационным ресурсам ограничен», — подчеркнул Краснов.

По словам генпрокурора, в России нежелательными признали 71 иностранную и одну международную организацию, запретили три террористических объединения и 172 их подразделения.

Ранее сегодня Роскомнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые звонят через мессенджеры и представляются сотрудниками ведомства, после чего сообщают о якобы совершенном взломе аккаунта гражданина на госуслугах и таким образом получают у него личные данные.