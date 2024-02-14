Генштаб ВСУ и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о потоплении в ночь на 14 февраля большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота России «Цезарь Куников». Минобороны России не комментировало информацию. Российские военные блогеры подтвердили атаку на судно и допустили его потерю. RTVI рассказывает, чем известен «Цезарь Куников».

«Цезарь Куников» (БДК-64) — большой десантный корабль проекта 775 Черноморского флота. По кодификации НАТО суда этого проекта называют Ropucha, что значит «жаба» по-польски.

Корабль был построен на судоверфи в польском Гданьске, в марте 1986 года его спустили на воду. В 1989 году судно получило название в честь Героя Советского Союза Цезаря Куникова ― командира десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля» в Новороссийске в 1943 году. Оборона этого участка земли закончилась освобождением города от фашистских войск.

Технические характеристики БДК «Цезарь Куников»: Длина ― 112,5 м, ширина — 15 м. Дальность плавания — 6,1 тыс. миль при 15 узлах. Вместимость: до 500 тонн техники и грузов, 225 десантников. Экипаж ― 87 человек. Вооружения: 57-миллиметровые артиллерийские установки АК-725, пусковые установки переносных зенитных ракетных комплексов (ПУ ПЗРК), 122-миллиметровая корабельная система залпового огня А-215 «Град-М».

Корабль может использоваться для постановок минных заграждений, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из опасных районов, а также для воинских перевозок, обеспечения кораблей и частей флота в пунктах рассредоточенного базирования.

Основное предназначение БДК проекта 775 ― принимать на борт и перевозить плавающую и наземную военную технику, в том числе танки и боевые машины. Как правило, корабли проекта 775 действуют в составе корабельной десантной группы или отряда миротворческих сил, но могут выполнять свои функции и без судов прикрытия.

Обстрел в Бердянске и гибель командира

В марте 2022 года три российских БДК ― «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» ― попали под ракетный обстрел в порту Бердянска. На борту «Саратова» возник пожар. Экипаж принял решение затопить судно, чтобы избежать детонации находившихся на борту боеприпасов, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Два других корабля в результате обстрела получили повреждения.

В апреле того же года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о смерти и похоронах командира БДК «Цезарь Куников» — капитана третьего ранга Александра Чирвы. По словам губернатора, офицер умер «от ран, полученных в бою», а его «храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа». Чирве было 34 года, он командовал БДК с 2020 года.

В апреле 2023 года на фасаде школы №17 в Севастополе открыли мемориальную доску в память о Чирве. На доске днем смерти командира корабля указано 11 апреля 2022 года. Отмечается, что он «героически погиб при выполнении воинского долга» во время военной операции и награжден орденом Мужества.

«Даже получив тяжелое ранение и потеряв много крови, он до последнего, пока не был эвакуирован с корабля, переживал за то, что происходит на корабле, спрашивал, как идет борьба с пожаром», ― рассказал на открытии мемориальной доски Чирве командир 197-й бригады десантных кораблей (в ее состав входит «Цезарь Куников») Владислав Горский.

По его словам, за время командования Чирвы «Цезарь Куников» «не сорвал ни одной задачи». На том же мероприятии командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота Феликс Меньков впервые официально подтвердил потерю БДК «Саратов» в Бердянске, а также потери среди личного состава всех трех кораблей, подвергшихся ракетному удару в марте 2022 года.

Моряк с ПЗРК на палубе и обвинения Турции

В декабре 2015 года турецкие СМИ распространили фотографию человека, стоящего на палубе корабля и держащего на плече предмет, похожий на ПЗРК. Рядом запечатлен мужчина в военной форме. Издание Hurriet утверждало, что на снимок попал моряк с российского БДК «Цезарь Куников» во время прохождения корабля через пролив Босфор в Средиземное море.

Тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал это провокацией. После инцидента турецкий МИД вызвал российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что корабль «Цезарь Куников» не нарушил ни одной статьи Конвенции Монтрё, регулирующей вопросы судоходства в проливах, а также назвала «законным правом любого экипажа» охранять судно.

Участие в грузинской и сирийской кампаниях

В 2008 году «Цезарь Куников» принял участие в морском бое с катерами ВМС Грузии во время российско-грузинского конфликта в августе 2008 года. Подробности сражения приводил в своем репортаже на канале «Россия» журналист Аркадий Мамонтов, назвав это «первым истории морским боем между кораблями ВМФ России и ВМС Грузии».

В сюжете говорилось, что российские БДК должны были перебросить 500 миротворцев и боевую технику в Абхазию, чтобы «обеспечить безопасность местного населения». Вышедшие навстречу пять грузинских быстроходных катеров должны были «атаковать и потопить» российские суда. В результате, как утверждал Мамонтов, один грузинский катер был потоплен, один получил повреждения, три вышли из боя. Сюжет сопровождался компьютерной визуализацией сражения.

Участие «Цезаря Куникова» в грузинском конфликте также упоминается в публикации газеты Черноморского флота «Флаг Родины» к 30-летию БДК в 2016 году. В статье говорится, что для моряков «Цезаря Куникова» пятидневная война «в связи с поставленными перед ними задачами растянулась на целых 20 дней».

«Цезарь Куников» был флагманом группировки сил флота во время этих событий и «выполнил эту роль с честью», отмечается в публикации. Подробности участия корабля в войне не приводятся. Газета назвала корабль «одним из самых ходовых» во всем Черноморском флоте.

Зарубежные СМИ не раз сообщали о походах «Цезаря Куникова» в Сирию, утверждая, что корабль доставляет военные грузы российским и сирийским военным. В российском МИД говорили, что Москва «никогда не скрывала, что поставляет военную технику официальным сирийским властям с целью борьбы с терроризмом».