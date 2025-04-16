Нынешний год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, но это не значит, что Россию ждет особенно жаркое лето. Об этом сообщил «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет о глобальной температуре, «детализация по районам невозможна».

«То очень жарко будет на территории нашей страны, то на европейской, может быть, на сибирской, может быть, в североамериканской, но это не значит, что везде глобальная температура может быть очень высокой», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что заметной статистической связи между теплой зимой и жарким летом не существует.

«На таком бытовом уровне все твердо знают, что после суровой зимы очень жаркое лето, после жаркого лета — очень холодная зима, а если зима так себе, то и лето так себе, но статистический анализ, который многократно проводился метеорологами, совершенно не подтверждает этого», — подчеркнул метеоролог.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила RTVI, что в выходные 19-20 апреля и в начале следующей недели температура в Москве будет превышать норму на шесть-семь градусов. Затем в отдельные дни ожидаются дожди и понижение температуры.