В нескольких российских регионах на неделе с 8 по 14 июня будут зафиксированы новые рекорды аномально высокой температуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в Ростовской области и Ставропольском крае рекордная жара будет сочетаться с ливнями — и в целом нынешним летом погода выдалась «нескучная».

«В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском крае — 39-41», — уточнил метеоролог.

Очень жаркая погода, добавил он, ожидается на юге Дальнего Востока и в Бурятии (37 градусов), в Забайкальском крае (от 39 до 41 градуса), на юге Амурской области (35-36 градусов), в Иркутской области и западной части Якутии (от 32 до 27 градусов).

На Ставрополье и в Ростовской области вместе с аномально высокими температурами ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильные дожди, грозы, порывы ветра до 23-25 метров в секунду.

«Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках», — добавил Вильфанд.

Уже долгое время аномальная жара стоит в Москве. В нынешние выходные произошло кратковременное похолодание, которое сопровождалось усилением ветра, ливнями и грозами, но уже сегодня, 7 июля, температуры в столице начнут возвращаться к прежним аномально высоким отметкам.

Тем не менее временное похолодание все же принесло москвичам облегчение: 24-градусные «египетские ночи» сменились прохладными, и температура в темное время суток в ближайшие дни не будет подниматься выше 20 градусов. По словам Вильфанда, ночная жара опасна для человеческого организма, поскольку тот не успевает восстанавливаться во время сна при высоких температурах. «Это совершенно аномально», — констатировал научрук Гидрометцентра.