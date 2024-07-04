Давно установившаяся в Москве рекордно жаркая погода 5 июля сменится прохладой, которая, впрочем, продержится всего несколько дней — и уже 8 июля вновь сменится жарой. Об этом «Ленте.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Жаркая погода прогнозируется и 4 июля. В Москве и области температура будет подниматься до 32-35 градусов. Такие показатели больше характерны для Астрахани, даже не для Ростова или Краснодара. Это небывалая жара», — предупредил специалист.

По его словам, к вечеру 5 июля в Москве закрепятся воздушные массы с запада, благодаря которым температура резко понизится — сразу на 10 градусов. Поэтому в субботу, 6 июля, погода будет заметно прохладнее предыдущих дней — около 22-24 градусов.

«Похолоданием это все равно нельзя считать, ведь температура будет на градус выше нормы», — отметил Вильфанд.

На воскресенье, 7 июля, он спрогнозировал повышение температуры воздуха до 25-30 градусов. Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра, по сравнению с предшествующим периодом рекордной жары ночи станут гораздо более прохладными — на уровне 15-18 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 6 и 7 июля температура спадет до 25-28 градусов, что практически является климатической нормой июля.

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Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о том, что в период рекордно жаркой погоды их ждут «египетские ночи» — когда температура воздуха даже в темное время суток не будет опускаться ниже 24,5 градуса.

По его словам, такие условия опасны для человеческого организма, поскольку тот не успевает восстанавливаться во время сна при высоких температурах. «Это очень жарко, совершенно аномально», — констатировал научрук Гидрометцентра.