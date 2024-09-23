Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью Regnum заявил, что местные власти готовятся к различным исходам событий. В частности, он рассказал о существовании плана на случай гибели главы региона.

«Мы проводим учения на случай разных ситуаций: разрушение многоэтажного дома, гибель губернатора, одновременный разбор завалов большого количества домов» — заявил Гладков.

Среди других разработанных мер белгородский губернатор назвал альтернативные системы оповещения населения: в случае отключения электричества можно будет использовать колокол или рельсы, повешенные на трос.

По словам Гладкова, к зиме в регионе закупаются генераторы и буржуйки. В каждом муниципалитете есть запас бензиновых и дизельных генераторов, буржуек, леса, добавил он.

Гладков назвал военную операцию на Украине «народной».

«Вот пример: есть, конечно, сухпайки, но и борща-то хочется. Когда местные бабушки кормят наших бойцов борщом, это не говорит о том, что армия голодная, это — народная забота», — пояснил глава региона.

Отвечая на вопрос о том, почему он охарактеризовал боевые действия таким образом, Гладков сказал, что в военном конфликте задействованы почти 6 тыс. участников самообороны. По его словам, это подразделение занимается выполнением боевых задач, при этом у него нет прямых договорных взаимоотношений ни с одной федеральной силовой структурой.

«Потому что враг стреляет по нам, убивает, много раненых. И мы не собираемся молчать. Поэтому все наши действия должны быть максимально эффективны с точки зрения защиты населения и помощи нашим военным», — подчеркнул Гладков.

«Много сложных событий»

Рассуждая о том, может ли в Белгородской области произойти вторжение как в Курской области, Гладков заявил: «Мы готовы к развитию практически любой ситуации». По его словам, в регионе было «много сложных событий», в том числе заход на ее территорию диверсионно-разведывательных украинских групп.

«Каждый должен заниматься своим делом, своей сферой ответственности. Силовики — своей, гражданская власть — своей. Мы выполняем задачи, которые стоят перед нами, но кто может гарантировать, что не будет сложных ситуаций?» — задался вопросом Гладков.

Он пояснил, что главная задача властей — безопасность населения, исходя из этого определяются риски. По словам губернатора, регулярно формируются карты риска как по отдельному муниципальному образованию, так и по всему региону.

Гладков отметил, что в нынешних условиях работа составляет большую часть его жизни.