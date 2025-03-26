При потенциальном нападении России из Калининградской области или с территории Беларуси Польше хватит боеприпасов на одну-две недели обороны, до того, как придет помощь союзников. Об этом в интервью телеканалу Polstat News заявил глава польского Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский.

«Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух при сегодняшнем уровне запасов», — сказал генерал (цитата по Do Rzeczy).

По словам Луковского, чтобы «реально противостоять российской агрессии», Польша рассчитывает восстановить военный потенциал за два-три года, которые страна получит «благодаря сопротивлению Украины».

Луковский также заявил, что меньше всего припасов накоплено для старых образцов вооружения. Для устаревшей техники их больше не производят, поэтому польская армия располагает тем, что было накоплено много лет назад.

«Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад», — добавил он.

В материале Do Rzeczy говорится, что единственный производитель боеприпасов в Польше — холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), который объединяет несколько десятков промышленных предприятий. Издание отмечает, что PGZ выпускает не только артиллерийские снаряды, но и винтовки, бронетранспортеры и другую военную технику.

19 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда рассказал о планах разместить около 1 млн противопехотных мин на границе страны с Беларусью и Россию. Эта инициатива будет реализована в рамках программы «Восточный щит».

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу «Восточный щит», которая рассчитана на укрепление границ с Россией и Беларусью.