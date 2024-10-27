Председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили обнародовал итоги парламентских выборов: победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получившая поддержку 54,08% избирателей.

По словам Каландаришвили, обработаны данные с 3 100 избирательных участков из общего количества 3 111.

«Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена», — сказал Каландаришвили.

Глава ЦИК отметил, что победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта», получившая поддержку 54,08% избирателей. Второе место заняла «Коалиция за перемены» — 10,92%, далее идет «Единое национальной движение» с 10,12% голосов, «Сильная Грузия» — 8,72% и «За Грузию» — 7,76%.

«Грузинская мечта» начала праздновать победу через 20 минут после закрытия избирательных участков вечером 26 октября. У офиса партии в Тбилиси прогремел салют. Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили сказал, что в ближайшие четыре года «Мечта» сделает многое, чтобы Грузия вошла в число «самых успешных стран».

Лидер основанного бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Тина Бокучава заявила, что «Грузинская мечта» фальсифицировала выборы и обвинила ее в «краже победы у грузинского народа». По ее словам, «Единство — Национальное движение» не признает результаты выборов.

Лидер «Коалиции за изменения» Ника Гварамия также сказала, что «выборы украдены».

«Произошла узурпация власти. Это конституционный переворот», — заявила она на брифинге. Ее партия намерена начать уличные протесты с 27 октября.