Глава Дагестана Сергей Меликов попросил глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева взять под личный контроль уголовное дело Магомеда Магомедова, который заявил о пытках в подмосковном отделе полиции.

«Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале, выразив надежду на то, что заявления адвокатов Магомедова будут «детально и справедливо рассмотрены», а виновные понесут заслуженное наказание.

По словам Меликова, иногда представители дагестанской молодежи ведут себя «неподобающе» за пределами республики. В таких случаях их действия должны получать «объективную и справедливую оценку правоохранительных органов и порицание старших», убежден глава Дагестана.

Меликов считает, что пристальное внимание к уроженцам Северного Кавказа иногда вызывает межнациональные и межконфессиональные рознь и ненависть, чем «незамедлительно пользуются недруги», в том числе «наши заграничные враги».

«Мы не позволим враждебным силам воспользоваться этим случаем и выражаем надежду, что как и всегда, компетентные органы проведут самое тщательное расследование и призовут к ответу всех виновных», — подытожил глава республики.

Причины задержания Магомедова

Магомеда Магомедова задержали 20 января. В МВД заявили, что мужчина 1988 года рождения был задержан по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.

Дома у подозреваемого были найдены предположительно самодельно изготовленные пистолеты различных образцов и детали к ним, а также патроны, предназначенные для пистолетов-пулеметов, самозарядных карабинов и других видов оружия.

Задержанного доставили в отделение полиции. Его в том числе проверяют на возможную причастность к террористической деятельности.

Обвинение в пытках

После задержания Магомедов заявил, что в отделении полиции к нему применили «недозволенные методы дознания». В МВД отметили, что проводят проверку по этому заявлению.

Телеграм-канал Baza уточнил, что 26-летний Магомедов обвинил в пытках трех сотрудников полиции. Мужчина рассказал, что 20 января его забрали из дома и отвезли в Развилковский отдел полиции Ленинского городского округа. Там его якобы сразу стали избивать, используя электрошокер и швабру.

По словам Магомедова, полицейские угрожали сделать то же самое с его родственниками, если он «о чем-то расскажет». Чтобы зафиксировать травмы, он вызвал скорую помощь. С заявлением о пытках Магомедов обратился в Следственный комитет, а также в адвокатское бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры».

Адвокаты, не называя имени своего клиента, сообщили, что «для разблокировки телефона и получения необходимых показаний» сотрудники полиции применили к нему физическую силу.

Защитники добавили, что они три дня не могли найти своего доверителя, пока не обнаружили его в Развилковском отделе полиции в городе Видное Московской области. Адвокаты зафиксировали на камеру телесные повреждения, возникших в результате применения электрошокера, и направили заявления в соответствующие органы.