Глава Дагестана Сергей Меликов выступил в поддержку эндокринолога Евгении Макеевой из Хасавюрта. Врач подверглась жесткой критике из-за того, что попросила пациентку снять никаб — закрывающий лицо головной убор с прорезью для глаз. Меликов пообещал, что «гарантирует защиту» медику, которая выполняла свою работу.

История получила огласку, когда обратившаяся за медпомощью женщина написала в соцсетях, что ей якобы отказали в приеме. Она утверждала, что в Москве, в отличие от Дагестана, к никабу «относятся с уважением».

В конце мая глава СПЧ Валерий Фадеев выступил за запрет на ношение никабов в России. Позже автор соответствующего законопроекта — депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев — рассказал RTVI, что штраф за «спрятанное лицо» может составить 10 тыс. рублей. Также за запрет никабов активно выступили военкоры. На этой неделе идею поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кампанию в поддержку «пострадавшей» пациентки запустил дагестанский блогер Хаджимурад Ханов, который, по некоторым данным, придерживается радикальных взглядов. Меликов назвал его «неким псевдообщественником с туманной биографией», а устроенную им травлю врача — «настоящей провокацией».

«С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» — заявил глава республики.

Меликов пригрозил «последствиями» тем «псевдолидерам общественного мнения, которые пытаются нас разобщить».

Несколько дней назад, выступая на сессии Народного собрания Дагестана, глава республики сам высказывался против ношения никаба. По его словам, этот элемент одежды не свойственен кавказским народам.

«Лично я против ношения никаба… Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против», — пояснял Меликов.

Что сделал блогер Хаджимурад Ханов и кто он такой

Хаджимурад Ханов, которого, по некоторым данным, на самом деле зовут Гаджимурад Атаев, записал видеообращение, поставив «вопрос о деятельности» Макеевой как медика. Она, попросив «одну из наших сестер» снять никаб, по словам блогера, по сути отказала той в медпомощи.

Ханов утверждал, что связался с владельцем клиники, который якобы пообещал устранить «это недоразумение». В видеоролик вошел телефонный разговор блогера с предполагаемым представителем медучреждения.

«Это мне пощечина. Это тема, которую я не даю трогать никому, ни одному врачу», — говорил собеседник Ханова (кадры опубликовал телеграм-канал «Многонационал»).

Макеева тоже записала видеообращение, в котором заверила, что пациентка получила не отказ в помощи, а наоборот — предложение «оказать ей экстренную помощь вне очереди».

«Возникла ситуация недопонимания, которая мне тоже неприятна, за что я приношу свои извинения», — сказала врач, заверив, что с уважением относится ко всем религиям.

По сообщению телеграм-канала Baza, ранее Ханов (он же Атаев) был имамом и жил в Германии. Там его приговорили к двум годам лишения свободы за вербовку молодых людей в ИГ* и покупку снаряжения для радикальных исламистов. Отбыв срок, Ханов вернулся в Россию, поменял имя и занялся общественной деятельностью в организации «Дело чести», которая провозглашает своей целью защиту прав мусульман, пишет Baza.

В воскресенье, 30 июня, Ханов сообщил, что к нему в квартиру ломятся силовики. Он записал еще одно видео, где объяснял, что в ситуации с Макеевой пытался «максимально ликвидировать конфликт на религиозной и национальной почве».

Дагестанское издание «Молодежка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Ханов задержан как подозреваемый в соответствии со ст. 91 УПК.

В этой статье говорится, что гражданина можно задержать по подозрению в совершении преступления:

если его поймали с поличным,

если потерпевшие или очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление,

при обнаружении явных следов преступления на его лице, одежде, в вещах или по месту проживания,

если есть иные основания его подозревать, а он пытался скрыться — или его личность не установлена,

если следователь или дознаватель с согласия прокурора подал в суд ходатайство о его аресте.

* Организация признана в России террористической и запрещена