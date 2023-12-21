ВСУ планировали в ходе контрнаступления блокировать Мелитополь и лишить Россию сухопутного коридора в Крым. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Замыслом противника предусматривалось к исходу 15-х суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом», — сказал Герасимов.

По его словам, для этого ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, которая впоследствии была увеличена до 80 батальонов. Российские войска для срыва этих планов создали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций, заявил Герасимов.

Датой украинского контрнаступления глава Генштаба назвал 4 июня 2023 года. В ходе него ВСУ смогли «незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны» российских войск, заявил Герасимов.

Поставки западной техники и подключение стратегических резервов «не изменили ситуацию на поле боя», контрнаступление провалилось, заключил начальник Генштаба.

Потери ВСУ за полгода составили около 160 тыс. человек на всех направлениях, заявил Герасимов. По его данным, ВСУ потеряли более 3 тыс. боевых бронированных машин, включая 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

Российские войска «успешно ведут активную оборону», удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения и «постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях», добавил Герасимов.

«Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — сказал он.