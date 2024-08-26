27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию на станции. Его слова приводит пресс-служба агентства.
Для МАГАТЭ безопасность и надежность всех атомных электростанций — главная и основополагающая задача, подчеркивает Гросси. Он отметил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Курской АЭС в связи «с новыми событиями и повышением уровня военной активности» около станции.
«Безопасность и надежность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться опасности. Это развивающаяся ситуация, и крайне важно, чтобы завтра, когда я приеду на станцию, я лично увидел ситуацию и обсудил условия дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки состояния ядерной безопасности и надежности Курской АЭС», — пояснил Гросси.
Ситуация вокруг Курской АЭС
Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область началось 6 августа. Спустя два дня, 8 августа, «Росатом» сообщил об обнаруженных на Курской АЭС фрагментах и осколках сбитых ракет. Согласно сообщению госкорпорации, части ракет были найдены в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. 9 августа в Курчатове, где расположена Курская АЭС, была выведена из строя трансформаторная подстанция.
Гросси и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев провели несколько телефонных разговоров о ситуации вокруг Курской АЭС. 17 августа глава российской подчеркнул, что атаки ВСУ не повлияли на работу Курской АЭС, однако ситуация вокруг нее продолжает ухудшаться.
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ночь на 22 августа ВСУ пытались нанести удар по Курской АЭС. Тогда Москва заявила, что в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на Курской атомной электростанции были обнаружены обломки сбитого БПЛА.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по [Курской] атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — уточнил Путин.
Гросси после визита в Курскую область намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Курская АЭС находится в 4 км от города Курчатов и в 40 км от Курска. Число сотрудников станции оценивается более чем в 5 тыс. человек.
Курская АЭС входит в тройку крупнейших атомных станций в России, на нее приходится больше половины установленной мощности всех электростанций Черноземья. На АЭС установлены четыре энергоблока, только два из которых работают в режиме генерации. Их общая мощность составляет 2 тыс. МВт.