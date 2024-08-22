Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после посещения Курской АЭС планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«После моего визита в Курск и Россию на следующей неделе я поеду в Киев. Надеюсь, удастся поговорить с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — сказал глава МАГАТЭ.

Агентство пишет, что Гросси приедет на Курскую АЭС «в ближайшее время». По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, визит главы МАГАТЭ на атомную электростанцию состоится в начале следующей недели.

Ульянов также заявил, что 22 августа провел встречу с Гросси, на которой они обсудили практические вопросы, связанные с предстоящим визитом гендиректора МАГАТЭ на Курскую АЭС.

В интервью Bloomberg Гросси отметил, что после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область атомная электростанция оказалась «на линии фронта» боевых действий между Россией и Украиной.

Два энергоблока Курской АЭС не имеют дополнительных слоев защиты, чтобы сдержать радиацию в случае аварии, в отличие от современных ядерных реакторов, пишет Bloomberg со ссылкой на главу МАГАТЭ.

«У них нет защитного купола вокруг, только обычная крыша, а это значит, что активная зона реактора находится под открытым небом. <…> А если добавить к этому тот факт, что есть наступающие войска, <…> это вызывает огромную озабоченность у меня и у МАГАТЭ», — пояснил Гросси.

Ситуация вокруг Курской АЭС

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Спустя два дня, 8 августа, «Росатом» сообщил об обнаруженных на Курской АЭС фрагментах и осколках сбитых ракет. Согласно сообщению госкорпорации, части ракет были найдены в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

9 августа в Курчатове, где расположена Курская АЭС, была выведена из строя трансформаторная подстанция. Местные власти сообщали о падении обломков беспилотника на подстанцию, но фактов прямого обстрела города, АЭС и объектов энергетической инфраструктуры тогда зафиксировано не было.

Курская АЭС находится в 4 км от города Курчатов и в 40 км от Курска. Число сотрудников станции оценивается более чем в 5 тыс. человек. Курская АЭС входит в тройку крупнейших атомных станций в России, на нее приходится больше половины установленной мощности всех электростанций Черноземья. На АЭС установлены четыре энергоблока, только два из которых работают в режиме генерации. Их общая мощность составляет 2 тыс. МВт.

9 августа Гросси и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев обсудили ситуацию вокруг Курской АЭС. Во время телефонного разговора глава госкорпорации заявил, что «действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики».

Гросси, в свою очередь, «подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности и в частности обеспечения физической целостности атомной станции», отмечает «Росатом».

17 августа состоялся еще один телефонный разговор Лихачева и Гросси. Глава госкорпорации подчеркнул, что атаки ВСУ не повлияли на работу Курской АЭС, однако ситуация вокруг нее продолжает ухудшаться. Лихачев рассказал, что в Курчатове в результате атаки дрона произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства, пострадавших нет.

18 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Киев готовит нападение на Курскую АЭС. По словам дипломата, атака может привести к «масштабной техногенной катастрофе» в Европе.

О подготовке нападения ВСУ на Курскую АЭС заявили в Минобороны России. Ведомство пообещало принять «жесткие ответные военные и военно-технические меры» в случае реализации этих планов.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ пытались нанести удар по Курской АЭС.