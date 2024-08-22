Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после посещения Курской АЭС планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«После моего визита в Курск и Россию на следующей неделе я поеду в Киев. Надеюсь, удастся поговорить с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — сказал глава МАГАТЭ.

Агентство пишет, что Гросси приедет на Курскую АЭС «в ближайшее время». По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, визит главы МАГАТЭ на атомную электростанцию состоится в начале следующей недели.

Ульянов также заявил, что 22 августа провел встречу с Гросси, на которой они обсудили практические вопросы, связанные с предстоящим визитом гендиректора МАГАТЭ на Курскую АЭС.

В интервью Bloomberg Гросси отметил, что после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область атомная электростанция оказалась «на линии фронта» боевых действий между Россией и Украиной.

Два энергоблока Курской АЭС не имеют дополнительных слоев защиты, чтобы сдержать радиацию в случае аварии, в отличие от современных ядерных реакторов, пишет Bloomberg со ссылкой на главу МАГАТЭ.

«У них нет защитного купола вокруг, только обычная крыша, а это значит, что активная зона реактора находится под открытым небом. <…> А если добавить к этому тот факт, что есть наступающие войска, <…> это вызывает огромную озабоченность у меня и у МАГАТЭ», — пояснил Гросси.

Ситуация вокруг Курской АЭС

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Спустя два дня, 8 августа, «Росатом» сообщил об обнаруженных на Курской АЭС фрагментах и осколках сбитых ракет. Согласно сообщению госкорпорации, части ракет были найдены в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

9 августа в Курчатове, где расположена Курская АЭС, была выведена из строя трансформаторная подстанция. Местные власти сообщали о падении обломков беспилотника на подстанцию, но фактов прямого обстрела города, АЭС и объектов энергетической инфраструктуры тогда зафиксировано не было.

Курская АЭС находится в 4 км от города Курчатов и в 40 км от Курска. Число сотрудников станции оценивается более чем в 5 тыс. человек.

Курская АЭС входит в тройку крупнейших атомных станций в России, на нее приходится больше половины установленной мощности всех электростанций Черноземья. На АЭС установлены четыре энергоблока, только два из которых работают в режиме генерации. Их общая мощность составляет 2 тыс. МВт.

9 августа Гросси и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев обсудили ситуацию вокруг Курской АЭС. Во время телефонного разговора глава госкорпорации заявил, что «действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики».

Гросси, в свою очередь, «подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности и в частности обеспечения физической целостности атомной станции», отмечает «Росатом».

17 августа состоялся еще один телефонный разговор Лихачева и Гросси. Глава госкорпорации подчеркнул, что атаки ВСУ не повлияли на работу Курской АЭС, однако ситуация вокруг нее продолжает ухудшаться. Лихачев рассказал, что в Курчатове в результате атаки дрона произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства, пострадавших нет.

«Масштабный блэкаут». Чем грозит остановка Курской АЭС

18 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Киев готовит нападение на Курскую АЭС. По словам дипломата, атака может привести к «масштабной техногенной катастрофе» в Европе.

О подготовке нападения ВСУ на Курскую АЭС заявили в Минобороны России. Ведомство пообещало принять «жесткие ответные военные и военно-технические меры» в случае реализации этих планов.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ пытались нанести удар по Курской АЭС.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по [Курской] атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — заявил глава государства на совещании по ситуации в приграничных регионах.