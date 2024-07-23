Международный олимпийский комитет (МОК) ведет себя «словно фашисты», заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в ответ на решение исключить ее из списка признанных спортивных федераций. Такой комментарий он дал РЕН ТВ.

По словам Кремлева, своим решением МОК откровенно ущемляет спортсменов, поскольку IBA осталась единственной спортивной федерацией, которая допускает участие россиян и белорусов, разрешая им использовать государственные флаги и гимны своих стран во время выступлений.

«Международная ассоциация бокса — независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации», — заявил Умар Кремлев.

Решение МОК исключить IBA из списка признанных международных федераций было единогласно принято 23 июля на 142-й сессии в Париже. В пресс-релизе по итогам заседания говорится, что комитет обвиняет ассоциацию в «полном отсутствии финансовой прозрачности».

В МОК подчеркнули, что его членам «непонятно, откуда берутся деньги» у федерации бокса, и она якобы «не была готова объяснить источники своего финансирования или свою полную финансовую зависимость от единственной государственной компании — «Газпрома»».

В мае МОК объявил о недопуске спортсменов из национальных федераций в составе IBA к Олимпиаде 2028 года, объяснив это невыполнением его рекомендаций по участию российских и белорусских боксеров в соревнованиях под национальной государственной символикой.

К Олимпиаде 2024 года IBA тоже была лишена права проводить отборочные турниры, а олимпийский турнир по боксу на Играх в Токио проводила специальная комиссия МОК, а не Международная ассоциация бокса.

Летом 2023 года МОК исключил IBA из Олимпийского движения. Тогда ассоциация назвала это решение «политизированным» и подавала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на него. В апреле 2024 года эта жалоба была отклонена, но еще за полгода до этого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отверг возможность восстановления статуса IBA.

Проблемы с признанием Международной ассоциации бокса со стороны МОК возникли в 2019 году еще при предыдущем руководстве федерации: олимпийский комитет указывал на существующие в ассоциации проблемы с управлением, финансовыми делами и судейством матчей. Возглавив IBA в 2020 году, Умар Кремлев сообщил в МОК о погашении всех задолженностей, но в комитете заявили, что не все проблемы были решены.