Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о необходимости продолжать оказывать материальную помощь Киеву, но выступил против идеи отправки военнослужащих НАТО на территорию Украины. Об этом пишет Der Spiegel.

«Есть риск, что мы этим начнем настоящий массовый пожар, который будет только разрастаться… Ужасно, что все продолжается так, но до настоящего момента мы справлялись с тем, чтобы это не была война НАТО против России», — сказал глава МИД на встрече министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

По его словам, развертывание наземных войск «означает войну». Министр также выразил надежду, что размер материальной помощи не сократится с приходом к власти в США Дональда Трампа, потому что в противном случае это повлечет за собой «эффект домино» — другие государства последуют примеру Вашингтона.

Ранее газета Le Monde писала, что против приглашения Украины в Североатлантический альянс выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания. Только Велибритания и Франция безусловно согласны на включение Киева в состав НАТО, отмечает издание.

По данным Le Monde, вопрос принятия Украины в НАТО «вызывает беспокойство у многих участников блока». Поэтому действующий президент США Джо Байден в течение срока своих полномочий постоянно отказывался обсуждать эту тему, а избранный американский лидер Дональд Трамп «никогда не поддерживал эту идею», пишет газета.

Накануне МИД Украины сообщил, что Киев не согласится на предоставление каких-либо гарантий безопасности, кроме как полноценного присоединения к НАТО. В ведомстве также назвали Будапештский меморандум «памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности».

В конце ноября Reuters сообщало, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал НАТО пригласить Киев присоединиться к альянсу на министерской встрече в Брюсселе 3-4 декабря, не дожидаясь окончания конфликта с Россией.