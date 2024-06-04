Турция намерена войти в состав БРИКС, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан во время своего визита в КНР. Слова дипломата передает South China Morning Post (SCMP).

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет в этом году», — заявил Фидан.

Потенциальное вступление в БРИКС он назвал «хорошей альтернативой» Евросоюзу, заявку на вступление в который Турция подала в апреле 1987 года.

В 1999 Турция была официально признана кандидатом на полноправное членство в ЕС. В 2005 году начались переговоры о вступлении Анкары в ЕС, однако долгое время они были в тупике из-за разных вопросов — от прав человека до внешней политики — с несколькими европейскими столицами, пишет South China Morning Post. SCMP отмечает, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании страны вступить в БРИКС еще в 2018 году, но с тех пор «прогресс в этом направлении был незначительным».

Фидан подчеркнул, что для Анкары важно формирование прочных экономических связей. По его словам, из-за «политики идентичности» некоторые крупные страны Евросоюза так и не позволили Турции стать полноправным членом ЕС, хотя она пыталась присоединиться к нему в течение долгого времени. «Поэтому приходится искать другие варианты», — заключил министр.

Глава МИД добавил, что Турция видит в БРИКС потенциал, хотя объединению еще «предстоит пройти долгий путь». Фидан также отметил, что с нетерпением ждет возможности поучаствовать во встрече министров БРИКС в России на следующей неделе. Ожидается, что одной из тем обсуждения станет возможность присоединения Турции к объединению.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует интерес турецких властей к вступлению БРИКС, и отметил, что этот вопрос будет стоять на повестке ближайшего саммита.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что БРИКС вряд ли сможет принять все заинтересованные в присоединении государства, но готова поддерживать с ними контакты.

«Для этого сейчас продумываются различные форматы поддержания контактов. Это процесс растянутый по времени. Но мы приветствуем такой живой интерес», — пояснил Песков.

SCMP отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании страны вступить в БРИКС еще в 2018 году, но с тех пор «прогресс в этом направлении был незначительным».