Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил записку на украинском языке, в которой неизвестные угрожали ему убийством. Инцидент произошел в преддверии поездки венгерского министра на Украину — 29 января он должен встретиться с главой МИД страны Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

Послание Сийярто получил через венгерское посольство в Киеве. По данным издания Index, авторы письма выразили в нем свою ненависть к правительству Венгрии и заявили, что оно «делает все для того, чтобы [Украина] проиграла [в конфликте с Россией]».

«Неужели вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не считаем. Так что ожидайте взрывного приема 29 января, бронепоезд вас не спасет», — говорится в записке.

Среди прочего, неизвестные рекомендуют венгерским властям «сделать заказ в похоронном бюро, чтобы оно начало изготавливать гроб для Сийярто».

Пресс-секретарь венгерского МИДа Мате Пачолай считает, что такие действия нацелены на то, чтобы подорвать встречу Сийярто с представителями украинской власти. Однако, как заявил госсекретарь венгерского внешнеполитического ведомства Тамаш Мченцер, главу министерства не могут остановить даже угрозы расправы.

«Давление и угрозы только закаляют нас», — отметил Менцер.

Пачолай добавил, что украинские власти примут все необходимые меры безопасности во время визита Сийярто в Ужгород. Венгерские специалисты, в свою очередь, также поспособствуют тому, чтобы встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии была посвящена «реальным вопросам и ничему другому».

Глава МИД Венгрии анонсировал встречу с Кулебой 11 января. «Обе стороны рассчитывают, что 29 января мы будем заседать в Ужгороде, полностью рассмотрим пункты нашего сотрудничества с начала до конца и посмотрим, может ли встреча на самом высоком уровне помочь в этой ситуации и какую работу надо выполнить, чтобы два лидера встретились с надеждой на успех», — рассказал Сийярто (цитата по РИА Новости).

Спикер украинского МИД Олег Николенко в разговоре с «РБК-Украина» подтвердил, что ключевой темой станет организация последующей встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, в беседе с «Интерфакс-Украина» отметил, что главы украинского и венгерского МИДов планируют проговорить все необходимые моменты для того, чтобы определиться «когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии».