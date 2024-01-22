Венгерское правительство не желает брать на себя финансовое бремя и не будет участвовать в поставках оружия на Украину по линии европейского фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в Брюсселе. 22 января там проходило первое в 2024 году заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Моя позиция сегодня заключалась в том, что Венгрия не будет участвовать в поставках оружия, мы не будем мешать другим делать это, но мы не готовы нести какое-либо финансовое бремя из-за поставок оружия другим», — сказал Сийярто, слова которого приводятся на сайте венгерского МИД.

По мнению министра, Брюссель продолжает пребывать в состоянии «военного психоза». Сийярто назвал военную поддержку Украины «провальной стратегией», заявив, что у продолжающегося конфликта «нет решения на поле боя».

План ЕС выделять Украине до 5 млрд евро в год в рамках Европейского фонда мира Сийярто назвал разочаровывающим. По его словам, это обойдется Венгрии в 23 млрд форинтов (более 60 млн евро) в год.

«Совершенно неприемлемо, чтобы Венгрия придала новый импульс поставкам оружия. Венгрия никогда не поставляла оружие раньше, не будет поставлять его в будущем и не желает участвовать ни в одном решении, которое привело бы к увеличению поставок оружия», — заявил Сийярто.

Вместо военного финансирования Украины ЕС должен открыть каналы связи и добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, считает глава венгерского МИД.

Сийярто также заявил, что Венгрия не поддержит введение санкций против российской ядерной сферы, передает издание Blikk. Говоря о готовящемся 13-м пакете санкций, министр заявил, что предыдущие ограничения нанесли Европе вред и не приблизили к урегулированию конфликта.

Венгрия не раз блокировала выделение дополнительной военной помощи Украине в рамках ЕС. В середине декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза выделить Украине пакет помощи на €50 млрд.

29 января запланирована встреча главы венгерского МИД и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что главной задачей мероприятия станет обсуждение договоренностей о встрече Владимира Зеленского с Виктором Орбаном.