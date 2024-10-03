Россия представляет собой наибольшую угрозу для Франции, помимо террористических группировок. Об этом заявил в интервью Le Point министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Она изменила свою стратегию, хотя многим игрокам, включая политиков, трудно это понять. Она еще более агрессивна, чем в 2022 или 2023 году, и теперь не только против наших интересов в Африке, но и непосредственно против наших вооруженных сил», — заявил глава Минобороны Франции.

Лекорню обвинил Россию в ведении информационной войны, а также в «милитаризации новых сред», таких как морское дно и киберпространство.

По мнению французского министра, мир переживает момент «стратегического перелома, беспрецедентного со времен окончания холодной войны». Угрозы терроризма не исчезли, при этом возобновилось соперничество между крупными державами, включая ядерные, отметил Лекорню.

«Технологический скачок, милитаризация космоса и цифровых технологий, информационная война и эксплуатация экономических уязвимостей позволяют конкурентам реализовать угрозы, которые могут иметь серьезные последствия. Один из рисков для Франции сегодня — потерпеть поражение, не подвергаясь вторжению», — заявил глава Минобороны.

Себастьян Лекорню занимает пост министра обороны Франции с мая 2022 года. В конце февраля 2024 года он заявил, что российские силы якобы угрожали сбить французские самолеты над Черным морем, которые, по утверждению министра, патрулировали международное воздушное пространство.

Минобороны России сообщило в марте, что над акваторией Черного моря были замечены два французских истребителя Rafale, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3F. В воздух был поднят российский истребитель Су-27, при приближении которого французские самолеты развернулись и покинули воздушное пространство над Черным морем.

В ведомстве заявили, что полет Су-27 выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства».

В начале апреля, после теракта в «Крокус Сити Холле», Себастьян Лекорню провел первый за полтора года телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Последний сообщил, что у российских спецслужб есть сведения об украинском следе в организации атаки и выразил надежду, что «за этим не стоят французские спецслужбы». Лекорню со своей стороны осудил теракт в Подмосковье, а также заявил, что у Парижа нет данных о причастности Украины к атаке.