Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не будет возрождать приостановленный с 2011 года обязательный призыв в армию. По его словам, власти попытаются простимулировать молодых людей добровольно записываться на военную службу — например, предложением бесплатной выдачи водительских прав. О встрече министра с членами Социал-демократической партии (СДПГ), на которой обсуждалась эта тема, пишет Der Spiegel.

Писториус сообщил, что все 18-летние немцы получат по почте небольшие анкеты об уровне своей физической подготовки, которые им предложено будет заполнить. Для этого властям страны сначала придется внести изменения в законодательство о защите прав граждан на конфиденциальность их личных данных.

«Министр, видимо, надеется, что простое обращение к целым когортам 18-летних с использованием подробной личной анкеты повысит интерес молодежи к Бундесверу. До сих пор Минобороны дважды в год рассылало молодым людям, которым исполнилось 18 лет, открытки с предложением вступить в ряды армии», — пишет Spiegel.

Издание подчеркивает, что, хотя Писториус подавал излагаемый план как «новую модель», по сути дела она представляет собой расширение программы стимулирования молодежи к добровольному заключению контрактов. В качестве примера он привел такие бонусы, как погашение кредитов на обучение и оплату языковых курсов. Расширенная система поощрений для добровольцев будет действовать 12 месяцев, и по итогам этого периода власти примут решение о том, продолжать эту практику или нет.

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт после встречи с Писториусом заявил, что изложенные им идеи «должны, прежде всего, послужить ликвидации кадрового дефицита в Бундесвере». По словам Кюнерта, власти Германии должны «сделать Бундесвер привлекательным работодателем», и бесплатные водительские права могут сыграть в этом ключевую роль.

В настоящее время в Германии насчитывается 181,5 тысячи военнослужащих. К 2031 году, как ожидается, их должно стать 203 тысячи. Достижение этой отметки, признал Кюнерт, представляется большой проблемой. Наоборот, специалисты по кадровому планированию опасаются, что уже в нынешнем июне численность действующей армии упадет ниже 180 тысяч.

Представленная Писториусом «новая модель» означает, что он потерпел неудачу с продвижением идеи обязательного призыва в армию среди членов СДПГ. «Стратеги Министерства обороны разрабатывали варианты, предусматривающие возврат к фактической воинской повинности, при которой многие молодые люди могли быть призваны на службу против их воли. В еще более широком варианте эксперты изучали возможность всеобщей обязательной военной службы, которая потом распространилась бы и на женщин», — пишет Spiegel.

По мнению авторов статьи, если в Минобороны эти идеи были встречены с энтузиазмом, то в СДПГ их не поддержали. Ситуация зашла настолько далеко, что еще до выступления Писториуса с его «новой моделью» канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден был публично заверить граждан в отсутствии планов по возрождению призыва.

Spiegel подчеркивает, что глава Минобороны Германии неслучайно избегал на встрече с СДПГ разговоров о возможной войне и необходимости повышения обороноспособности армии страны. «Он вынужден действовать маленькими шажками. Прежде всего, он хочет создать базу данных пригодных к призыву молодых мужчин и женщин», — пишет газета.

Возможно, допускает издание, Писториус изложит другие планы в июне, когда пройдут выборы в Европарламент. «СДПГ и особенно Шольц хотят исключить этот вопрос из предвыборной повестки», — уверен автор статьи.

Оценку эффективности представленной Писториусом «новой модели» Spiegel не дает, поясняя, что она предполагает лишь относительное повышение привлекательности добровольной военной службы. Однако, утверждает газета, во внутренних документах Министерства обороны Германии этот план охарактеризован как малоэффективный и «наименее перспективный с точки зрения удовлетворения кадровых потребностей Бундесвера», поскольку нет никаких оснований полагать, что дополнительные стимулы привлекут достаточное количество молодых людей, чтобы восполнить кадровый дефицит.

Недавно возврат к воинской повинности анонсировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, эта практика будет возвращена, если возглавляемая им Консервативная партия выиграет парламентские выборы. При этом будет сохранена возможность пройти альтернативную военную службу, зато кампания охватит не только мужчин, но и женщин, добавил глава британского правительства.

Сунак назвал это новой «национальной службой», принципиально отличающейся от обязательного призыва, поскольку возможность попасть на нее получат лишь те, кто согласится на это добровольно и сумеет сдать сложные вступительные экзамены. По сути служба будет представлять собой «годовую стажировку» в армии, в ходе которой молодые люди смогут приобрести «ценные жизненные навыки».