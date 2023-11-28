27 ноября на территории центра «Сириус» прошла встреча главы Минобрнауки Валерия Фалькова с ректорами российских вузов. На совещании обсуждалась реформа системы высшего образования, проведение которой связано с анонсированным ранее отказом от Болонской системы. Подробнее о готовящихся изменениях — в материале RTVI.

Почему проводится реформа

Российские вузы были исключены из Болонского процесса в июне 2022 года. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрей Климов заявлял, что Болонская система образования стала причиной переезда «умных людей» в «недружественные страны».

«Болонская система — ни что иное, как пылесос, который очень активно позволял выкачивать умных людей из Российской Федерации и отправлять их в основном в сторону тех, кого мы сегодня совершенно обоснованно называем недружественными государствами», — говорил сенатор.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин в своем послании парламенту заявил о необходимости вернуться к традиционному для российской системы высшего образования сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет. Глава государства определил основную идею как «синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий». Фальков тогда подчеркнул, что речь идет о «новом этапе развития системы высшего образования», и это «ни в коем случае не возврат к прошлому».

Весной глава Минобрнауки объявил о планах полностью отказаться от Болонской системы (четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и внедрить «уникальную» отечественную модель высшего образования.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявлял Фальков.

Новая модель подразумевает разделение на три ступени:

Базовое (основное) высшее образование — от четырех до шести лет,

— от четырех до шести лет, Специализированное высшее образование для «углубленной подготовки кадров» (будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки) — от года до трех,

для «углубленной подготовки кадров» (будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки) — от года до трех, Профессиональное образование (аспирантура) — туда смогут поступить те, кто имеет базовое высшее образование со сроком обучения не менее пяти лет или специализированное высшее образование.

Как заверил Фальков, благодаря новой системе студенты и вузы получат гибкие сроки обучения и конкуренцию программ.

«Коммерсантъ» пишет, что на совещании с ректорами глава Минобрнауки назвал недостатки действующих программ:

Бакалавриат не воспринимается как целостное и самодостаточное высшее образование. Работодатели отдают предпочтение выпускникам, которые окончили и бакалавриат, и магистратуру. Из-за этого выпускники бакалаврской программы чувствуют неуверенность на рынке труда и идут в магистратуру ради получения полного образовательного «комплекта». При этом магистерские программы зачастую дублируют то, что преподается в рамках бакалавриата.

Магистратура не выполняет свою задачу из-за недостатка кадровых, инфраструктурных и образовательных ресурсов. В то же время число магистерских программ в России завышено: они реализуются в 451 из 489 государственных вузов реализуются. «Так не бывает, не может быть такого количества магистерских программ», — отметил Фальков.

Первые изменения

В мае Путин подписал указ о запуске пилотного проекта перехода на трехступенчатую систему высшего образования. Согласно документу, реализовывать инициативу будут в 2023/2024 и 2025/2026 учебных годах (2024/2025 учебный год не указан).

Пилотная программа проводится на базе шести вузов:

Балтийский федеральный университет (БФУ),

МАИ,

МИСиС,

МПГУ,

Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ),

Томский госуниверситет (ТГУ).

Одно из главных целей реформы в Минобрнауки называют необходимость более тщательного и осмысленного подхода к подготовке кадров.

Студенты, которые учатся сейчас, закончат обучение по действующим программам. Кроме того, нововведения не затронут дипломированных выпускников — в планах нет пересмотра уровней подготовки и дипломов по действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

«Изменения должны быть не структурными, но содержательными. Есть хорошие бакалаврские программы, есть плохие программы специалитета. И наоборот. Вопрос не в названии, а в сущностных характеристиках», — заявил Фальков на встрече с ректорами.

Базового высшего образования, по мнению главы Минобрнауки, должно хватать для выхода на рынок труда.

В свою очередь, специализированное высшее образование будет двух типов:

Исследовательское — для тех, кто планирует дальнейшую академическую деятельность. Предполагается, что обучающихся по этой программе будет полностью финансировать государство.

Профессиональное — для тех, кому требуются дополнительные углубленные знания в профессии. Не исключается финансирование со стороны работодателя.

«Приемная кампания 2025 года должна быть на новых программах. К этому времени нужно провести большую работу», — сказал Фальков.

Фальков заверил, что нововведения не означают, что Россия отказывается от международного опыта. По его словам, внедряемая модель должна соответствовать как российским, так и мировым трендам в области развития образования. Министр объяснил это тем, что Россия существует не в «безвоздушном пространстве».

Ректоры вузов, в которых уже проходит пилотная программа по внедрению новых стандартов, одобрительно отозвались о реформе, отметил «Коммерсантъ». В частности, ректор МИСиС Алевтина Черникова заявила о намерении расширять практику «погружения преподавателей в бизнес-среду» и продвигать персонализированный подход к студентам.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский рассказал, что в вузе в пилотном режиме работают 13 программ. По его словам, программы создаются в сотрудничестве с работодателями. Абитуриенты «позитивно отреагировали на предложенные возможности», добавил Галажинский.