Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун, специалист по аэрокосмической технике, сыгравший центральную роль в превращении страны в технологическую сверхдержаву, не появлялся на публике в течение двух месяцев, пишет Financial Times (FT). По данным Bloomberg, его отстранили от должности, заменив Ли Лэчэном — губернатором провинции Ляонин с 2022 года.

По данным FT, Цзинь Чжуанлун с конца декабря не присутствовал на важных правительственных заседаниях, хотя до этого почти через день проводил встречи, выступал на конференциях или совершал поездки с премьер-министром Ли Цяном — вторым по значимости должностным лицом Китая.

Bloomberg отмечает, что Цзинь больше не указан как партсекретарь министерства на ведомственном сайте, хотя министром по-прежнему значится. Для его снятия с должности требуется решение высшего законодательного органа страны, и парламент может объявить об этом уже на следующей неделе.

Последнее публичное мероприятие в расписании Цзиня состоялось 27 декабря: он провел совещание по поводу индустриализации. На последующих мероприятиях его заменяли заместители. В начале января Цзинь пропустил совещание высших должностных лиц, на котором китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул, что коррупция является «самой большой угрозой» для партии.

5 февраля Цзинь не появился на заседании Госсовета (кабинета министров), где должен был представить доклад о предстоящих целях экономического роста Китая и приоритетах политики. Из всех министров на этом мероприятии отсутствовал только он и министр иностранных дел Ван И, который принимал высокопоставленных иностранных гостей.

На этой неделе, во вторник, Ли Цян совершил поездку в научно-исследовательские центры поддерживаемых государством телекоммуникационных групп Китая. Вместо Цзиня его сопровождал замминистра — Синь Гобинь.

FT признает, что у отсутствия Цзиня могут быть личные или иные объяснения, но «продолжительные, необъяснимые исчезновения китайских чиновников обычно указывали на антикоррупционное расследование». Четыре человека, знакомые с ситуацией, заявили, что, по их мнению, Цзинь стал объектом расследования, связанного со взяточничеством.

Цзинь приобрел известность во время пятилетнего пребывания на посту председателя правления государственной авиастроительной компании Comac, где ему приписывали руководство разработкой C919 — первого китайского пассажирского самолета. Затем он был повышен до замдиректора Центрального управления военно-гражданского взаимодействия Китая, а в 2022 году — до должности министра промышленности и технологий. Его предшественника на этом посту Сяо Яцина отстранили из-за антикоррупционного расследования.

Амбиции Си Цзиньпина по перестройке экономики Китая с упором на передовые технологии подняли статус министерства технологий и промышленности в последние годы. Это ведомство курирует китайскую промышленную политику, включая развитие искусственного интеллекта, производство полупроводников, телекоммуникаций и электромобилей. В прошлом году Цзинь и Ли Цян посетили ведущие полупроводниковые компании, такие как Naura и YMTC, на которые Пекин рассчитывает в преодолении западного эмбарго на поставки микросхем, а также производителя лазеров HGTech и исследовательский центр квантовых вычислений.

С начала третьего срока Си Цзиньпина в 2023 году были заменены министры обороны, сельского хозяйства и иностранных дел. Эксперты и руководители предприятий в частном порядке жаловались на то, что борьба с коррупцией посеяла страх внутри бюрократического аппарата и практически парализовала процесс принятия решений. В 2024 году антикоррупционный орган Китая привлек к дисциплинарной ответственности 889 тысяч чиновников — на 46% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие.