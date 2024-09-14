Около 40 млн жителей России страдают ожирением, из-за которого подвержены повышенному риску развития различных заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 14 сентября в ходе рабочей поездки в Северную Осетию. Его цитирует ТАСС.

С учетом данных Росстата о том, что на начало 2024 года численность населения России превышала 146 млн человек, доля страдающих ожирением россиян перевалила за 25%, подсчитал глава Минздрава. Он подчеркнул, что главным способом борьбы с распространением ожирения среди населения является профилактика.

«Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть. Врачи этому должны уделять внимание», — высказался Мурашко, выступая перед студентами Северо-Осетинской государственной медицинской академии.

По словам главы Минздрава, профилактика — это самое недооцененное направление отечественной системы здравоохранения, хотя именно она «позволяет избежать многих серьезных проблем». Обращаясь не только к студентам-медикам, но и заочно ко всем россиянам, Мурашко призвал их ради собственного здоровья следовать рекомендациям врачей.

Минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра здравоохранения Евгений Камкин обнародовал официальные данные за 2023 год, согласно которым ожирением страдают почти 2,5 млн жителей России.

Ссылаясь на эпидемиологические исследования, чиновник констатировал, что ситуацию усугубила самоизоляция в период пандемии коронавируса, и в ближайшем будущем ожирение может затронуть треть населения страны. Судя по статистике Росстата, интенсивнее всего это заболевание распространяется среди россиян 15-17 лет (3683 случая на 100 тысяч человек в 2023 году).

Недавно заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупреждал, что широкое распространение ожирения среди россиян может привести к росту случаев инвалидности в стране и снизить общую продолжительность жизни. Депутат подчеркнул, что бюджетные расходы на лечение болезней, провоцируемых ожирением, ежегодно увеличиваются, создавая ощутимую нагрузку на государство.