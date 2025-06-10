Министр здравоохранения США Кеннеди-младший уволил в полном составе главный орган, отвечающий за вакцинацию граждан. Речь идет о профильной комиссии в составе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). О решении главного антипрививочника Америки сообщает Spiegel online.

«Министр отозвал всех 17 членов Консультативной комиссии (ACIP) по практике вакцинации», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальных служб США.

При этом сейчас Кеннеди-младший «ищет замену» уволенным специалистам.

Во время пандемии Центр по контролю и профилактике заболеваний постоянно находился в центре внимания. Почти каждый день от него поступала новая информация и объявления. Это были не только данные об инфекциях и смертности, но и о том, как идет разработка вакцин и их внедрение на практике.

«Теперь Роберт Кеннеди-младший, противник вакцинации, воспользовался правом голоса как министр здравоохранения», — отмечает Spiegel online.

Кеннеди утверждает, что комиссия CDC «полна конфликтов интересов» и никогда не ставила под сомнение прививки, которые одобряет другое ведомство — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Специалисты ACIP «всего лишь давали советы, какие группы людей и когда вакцинировать».

При этом эксперты в медицинских кругах критикуют решение министра.

«Это трагедия, — прокомментировал увольнения бывший главный научный сотрудник FDA Джесси Гудман. — Пострадала высокопрофессиональная группа ученых, врачей и других специалистов. Это своего рода политическое вмешательство».

После объявления Минздрава акции производителя вакцин Moderna и акции BioNTech, которые котируются на бирже в США, упали более чем на один процент.